Legendární turistickou útulnu, která vyhořela, má nahradit kopie. Lidé přispívají penězi i vybavením

Chata na Tesáku vyhořela v lednu 2022 kvůli technické závadě. Těsně vedle teď její majitel Miroslav Nakládal buduje dočasnou restauraci.

Z vyhořelé chaty pan Nakládal „zachránil“ velký kus dřevěného ostění, který v nové restauraci poslouží jako přepážka u barového pultu. Legendární výzdobu bývalé útulny tvořily turistické vlaječky, o které Nakládalovi také přišli. Díky štědrým dárcům jich už mají více než předtím. Vzorek také visí pod stropem dokončované restaurace.

Na stavbu nové chaty jsou ale hlavně potřeba peníze. Lidé stále přispívají ve veřejné sbírce, ve které už se sešly bezmála 2 miliony. „Když se k tomu přidá pojistka, tak bude na půlku. No a půlku prostě někde budeme muset sehnat, ale i tak do toho jdeme,“ říká majitel chaty a dodává, že by ji chtěl dokončit do dvou let.