Tři ruští diplomaté z Česka odjedou dnes, předpokládá Černínský palác. Jde o poslední den lhůty

České ministerstvo zahraničních věcí předpokládá, že tři vyhoštění členové ruského diplomatického personálu opustí Česko v termínu, tedy nejpozději tuhle neděli. Řekla to mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Česko vyhostilo ruské diplomatické pracovníky v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Londýn z útoku obviňuje Moskvu, která to popírá. Praha 13:52 1. dubna 2018

„Nepředpokládáme, že by ruská strana nerespektovala to, co jsme jim v rámci nóty minulý týden předali. V minulosti se nikdy nestalo, že by někteří neuposlechli, když jsou označeni za nežádoucí osoby,“ řekla mluvčí.

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) se setkal s ruským velvyslancem Alexanderem Zmejevským v pondělí 26. března, kdy ho o vypovězení tří osob informoval.

Lhůta vyprší tuhle neděli

Lhůta, kdy společně s rodinnými příslušníky musí opustit Česko, vyprší v neděli. O koho konkrétně se jedná, se podle diplomatických zvyklostí nezveřejňuje, potvrdila mluvčí předchozí ministrova slova.

„Nemůžeme vzhledem k diplomatickým zvyklostem specifikovat zařazení oněch tří diplomatů,“ uvedl v pondělí Stropnický. ČR však podle něj jednala s rozmyslem, nikoliv nahodile.

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Británie z otravy viní Rusko a vyhostila přes dvě desítky ruských diplomatů, Kreml obvinění rezolutně odmítá a na rozhodnutí Londýna odpověděl recipročními kroky.

Ruské diplomaty pak tento týden jako projev solidarity vykázaly téměř tři desítky zemí, které společně vypověděly přes 150 Rusů. Česká republika vypověděla tři diplomaty, stejný počet českých diplomatů proto musí opustit Rusko, a to nejpozději do 5. dubna.