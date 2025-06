Vyhozený ředitel má od primátora Svobody nabídku. ‚At se drží od magistrátu co nejdál,‘ reaguje Hřib

Odvolaný ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka má na stole nabídku pokračovat v práci na jiné pozici, redakci to potvrdila poradkyně primátora Bohuslava Svobody (ODS). Kubelka přišel o vedoucí místo kvůli kauzám spojeným s odměnami a protekcí. Mezitím už běží výběrové řízení na nového nejvyššího úředníka, vedení města k němu ale nechce sdělit žádné podrobnosti. Redakce nicméně několik informací zjistila. Původní zpráva Praha 5:00 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Český rozhlas loni 2. prosince přišel se zjištěním, že tehdy ještě šéf pražského magistrátu Martin Kubelka nechal vyplatit za předchozí rok své asistence odměny ve výši 857 tisíc korun. Její kolegové přitom měli bonusy mnohonásobně nižší. Z přehledů ani nevyplývalo, že by asistentka vykonávala výjimečně náročnou agendu.

Kubelka také rozdal v rámci krizového štábu několik parkovacích oprávnění zdarma. Podle serveru Seznam Zprávy získala jedno místo Kubelkova manželka či příbuzní náměstkyně primátora Alexandry Udženiji (ODS), Český rozhlas pak upozornil na parkovací místo pro politika ODS z Prahy-Běchovic Petra Požárka. Nikdo z nich členem štábu nebyl.

Primátor Bohuslav Svoboda se kvůli těmto kauzám rozhodl konat. Vyžádal si podle zákona nutný souhlas ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a šéfa magistrátu z funkce odvolal, ředitel skončil letos 1. dubna. Jak ale nyní zjistil iROZHLAS.cz, Kubelka má možnost v práci pro magistrát pokračovat.

Žádná vedoucí pozice

„V návaznosti na odvolání z funkce byly bývalému řediteli nabídnuty pracovní pozice odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o interní proces mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nemůžeme být konkrétnější,“ sdělila k tomu redakci iROZHLAS.cz primátorova poradkyně Hana Vítková.

Svoboda ani neměl jinou možnost. S ohledem na to, jaký Kubelka zastával před odvoláním post, ho primátor podle zákona o úřednících samosprávných celků a zákoníku práce oslovit musel. Podle informací redakce ale nemá Kubelka na výběr z vedoucích pozic, nabídka se na místo šéfa odboru či oddělení nevztahuje.

Nad rámec své citace Vítková jen dodala, že Kubelka už se k nabídce vyjádřil. Neřekla ale jak. Telefon nebral a na SMS nereagoval ani primátor Svoboda. A bývalý ředitel to také nesdělil. Telefon má nedostupný, na SMS neodepsal. Když se s redaktorem bavil při jiné příležitosti naposledy, uvedl, že s Českým rozhlasem nebude komunikovat.

Kubelka je stále zaměstnancem magistrátu. Nemá však svou agendu, je takzvaně na překážkách a do práce nechodí. „Po tom, co předvedl ve funkci nejvyššího pražského úředníka, by měl mít alespoň minimální sebereflexi a držet se od magistrátu co nejdále,“ sdělil iROZHLAS.cz náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Obdobně mluví předseda pražské organizace hnutí ANO a opoziční zastupitel Ondřej Prokop. Jako Hřibovi mu vadí, jak Kubelka poškodil reputaci magistrátu. „Myslím, že po tom, co se objevila jeho pochybení v médiích, měl by z magistrátu úplně odejít,“ uvedl Prokop

12 životopisů, jedna žena

Mezitím už běží výběrové řízení na nového ředitele magistrátu. Politickou část komise pro výběr Kubelkova nástupce tvoří náměstkyně primátora Udženija (ODS), další náměstkyně Jana Komrsková (Piráti), náměstek Petr Hlaváček (STAN) a opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO). Opoziční hnutí Praha sobě zástupce ve výběrové komisi nemá.

„Vzhledem k tomu, že výběrové řízení je ze zákona neveřejné, nemůžeme se k němu v tuto chvíli blíže vyjadřovat,“ reagoval na dotazy iROZHLAS.cz k organizaci konkurzu mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Ze zákona jen plyne, že nového ředitele bude po souhlasu od ministra vnitra jmenovat primátor.

Redakci se však na základě zdrojů blízkých magistrátu podařilo zjistit některé podrobnosti. Výběrová komise obdržela na počátku minulého týdne 12 životopisů, přihlásilo se 11 mužů a jedna žena. Mezi uchazeči je také po odvolání Kubelky pověřený ředitel Tomáš Havel.

V tomto týdnu komise rozhodla, koho pozve k pohovorům. Ty se odehrají v úterý 23. června odpoledne, komise má na ně vyhrazený čas od 13 do 17 hodin. Kdy se má nový ředitel ujmout funkce, není jasné. „Praha si zaslouží profesionála, který zajistí efektivní a transparentní fungování úřadu a jeho další rozvoj,“ uvedl jen před časem primátor Svoboda.

Jaderný výzkumník

Kubelka nastoupil na magistrát roku 2014, o tři roky později se stal ředitelem odboru evidence majetku. Před úřednickou dráhou působil jako strojní inženýr ve výzkumu a vývoji Českého vysokého učení technického (ČVUT), má za sebou i práci v Ústavu jaderného výzkumu Řež.

„Kdybych nebyl ředitelem magistrátu, asi bych pokračoval v jaderném výzkumu a dále testoval ozářené materiály, neboť i takové prostředí je klidnější než to mé současné,“ řekl Kubelka loni 14. května při příležitosti soutěže Manažer roku 2023, kde byl jedním z finalistů.

Ředitelem magistrátu ho jmenoval 1. prosince 2020 tehdejší primátor Hřib. Tím skončilo více než dvouleté období, kdy úřednický aparát Prahy vedla pouze z pověření Zdena Javornická. Předchozí řádnou ředitelku Martinu Děvěrovou odvolala tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO) v roce 2018. Podle soudu tak ale učinila nezákonně, Praha za to Děvěrové vyplatila 10 milionů korun.