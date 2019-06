Policie obvinila 19letého mladíka, který vyhrožoval studentce, že zabije ji, její rodinu i spolužáky

Kantar pro ČT: Hnutí ANO v čele volebního modelu přišlo o 2,5 procenta a Piráti se odpoutali od ODS

Sněmovní volby by v květnu vyhrálo ANO s 27,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu Kantar, který v neděli zveřejnila Česká televize. Druzí by v květnu skončili Piráti s 17,5 procenta.