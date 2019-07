Podezření z nebezpečného vyhrožování. Policie prověřuje příspěvek pod článkem o poslanci ANO

Kriminalisté prověřují nenávistný příspěvek, který se objevil v diskusi pod článkem serveru Blesk.cz o výrocích poslance hnutí ANO Pavla Růžičky k protivládním demonstracím. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila státní zástupkyně Petra Gřivnová, podle které může jít o trestný čin nebezpečného vyhrožování. Policisté se věcí zabývají z podnětu Růžičkova poslaneckého kolegy Petra Venhody (ANO). Původní zpráva Praha 6:00 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec ANO Pavel Růžička | Foto: Poslanecká sněmovna/Michaela Danelova | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Předmětné trestní oznámení bylo státním zástupcem postoupeno k prověření policejnímu orgánu Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha III, Služby kriminální policie vyšetřování pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Petra Gřivnová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3.

Článek, který server Blesk.cz publikoval na začátku června, se týkal výroků poslance Růžičky k protivládním demonstracím organizovaným spolkem Milion chvilek pro demokracii. Jednomu z pisatelů, který se ho ptal na vyslovení nedůvěry vládě, v e-mailu odpověděl, že jelikož je z Prahy, nemá význam mu něco vysvětlovat.

Poslanec doslova napsal: „Jelikož jste z Prahyyy, tak Vám nemá vůbec význam něco vysvětlovat, naštěstí jsou ještě normání lidé mimo Prahu,“. Růžička se později za svá slova omluvil.

V diskusi pod článkem se objevil následující příspěvek: „Posr** Ing. Pavle Růžičko, radím ti: v zájmu vlastní bezpečnosti se každý den na veřejnosti ohlížej přes rameno. Nespoléhej na svoje ‚zkušenosti‘ z Kosova či Iráku, protože až to budeš čekat nejméně, tak…“

Příspěvek od uživatele barda, který se objevil v diskuzi pod článkem na Blesk.cz. | Zdroj: reprofoto Blesk.cz

Zda policie autora daného příspěvku, který publikoval pod přezdívkou „barda“, už kontaktovala, státní zástupkyně Gřivnová říct nechtěla. Komentář je nicméně v diskusi pod článkem stále viditelný. Pokud by se podezření potvrdilo, diskutujícímu hrozí až jeden rok za mřížemi nebo zákaz činnosti.

Závažné vyhrožování

S podnětem se na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 obrátil Růžičkův poslanecký kolega Petr Venhoda, který ve sněmovně nahradil Martina Stropnického (oba ANO). Podle něj šlo o závažné vyhrožování. „Bylo to více než za čárou. Kolega to nahlásit nechtěl, já s tím ale nesouhlasím,“ řekl redakci Venhoda.

Rozhodl se proto podat trestní oznámení sám. „Bylo to už vyhrožování, zvlášť když akcentoval, že kolega byl aktivním vojákem, a narážel na to, že má bojové schopnosti ze zahraničních misí,“ pokračoval poslanec Venhoda s tím, že hlavním impulzem byly dřívější útoky na politiky.

„Byl to atak na pana Feriho za jeho politické názory, byť s ním nemusím souhlasit. Tohle bychom ale u nás neměli zavádět. A pak to byly útoky na pana Jakla. Vzhledem k atmosféře a stupňujícím útokům na osoby veřejně činné je potřeba to řešit a nenechávat to jen tak,“ doplnil Venhoda.

K útoku na poslance TOP 09 Dominika Feriho došlo v dubnu během velikonočního koštu vín v Boršicích na Uherskohradišťku. Útočníkům, jimiž byli otec se synem, posléze hrozilo až tříleté vězení. Policie je podezřívala z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví. Státní zástupce nakonec věc podmíněně odložil s tím, že mužům stanovil zkušební dobu 15 měsíců.

Do potyčky se nedávno dostal také člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a někdejší tajemník bývalého prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl, a to s cestujícím v pražském metru. Podle pražských policistů nešlo o trestný čin, ale přestupek obou mužů. Věc proto předali k posouzení Úřadu městské části Praha 1. K dalšímu incidentu, ve kterém Jakl rovněž figuroval, došlo ve Zlíně.