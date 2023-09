Další šrám tendru za 25 miliard na dostavbu metra D: hodnotitelé nabídek dostali výhrůžný e-mail

Členové hodnoticí komise, která vybírá zhotovitele metra D, čelí výhrůžkám. Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje z dozorčí rady pražského dopravního podniku.

Zpráva, jejíž autor není známý, měla adresátům vyhrožovat, že jestli budou hlasovat na svém zasedání pro vyloučení nejlevnější nabídky trojice firem Porr-Vinci-Marti z tendru, skončí ve vězení.

O tom, kdo bude stavět další část metra D, rozhodne na základě doporučení hodnoticí komise představenstvo dopravního podniku

Jestli rozhodnete o vyloučení nejlevnější nabídky, skončíte v kriminále. Výhrůžka takového vyznění přišla e-mailem některým členům hodnoticí komise pražského dopravního podniku, která vybírá zhotovitele zakázky na druhou část metra D za 25 miliard korun.

Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz to potvrdila trojice členů dozorčí rady dopravního podniku: pražští zastupitelé Ondřej Prokop (ANO) a Tomáš Homola (STAN) a také další člen, který nechtěl být jmenován.



Členům komise přišel e-mail do schránek těsně před posledním zasedáním, na kterém měli rozhodovat o možném vyloučení skupiny firem Porr-Vinci-Marti, které podaly podle dřívějších informací na dostavbu metra D nejlevnější nabídku.

Zpráva měla mít několik odstavců, obsahovala také „tvrdší výrazy“, byla formulována familiárně a adresátům tykala. Kdo je jejím autorem, ale není jasné, popisují zdroje redakce. A stejně tak není jasné, jak její autor sehnal kontakty na členy komise, její složení totiž není veřejné.



„My jsme ten e-mail neřešili v rámci programu, kolega XXX (redakce jeho jméno zná – pozn. red.) ho citoval z e-mailové zprávy, která měla přijít členům výběrové komise. Celý obsah toho e-mailu neznám, byly tam jenom přečteny některé jeho části. Každopádně pro mě je to signál, že by se tímto e-mailem měly zabývat orgány činné v trestním řízení, a doufám, že to vedení dopravního podniku tímto způsobem řeší,“ vysvětlil pražský zastupitel Homola.

Jména členů hodnoticí komise server iROZHLAS.cz záměrně nezveřejňuje. Tato informace není veřejná, aby nedocházelo k ovlivňování komise při rozhodování o zakázce.

Stejně situaci popisuje také Prokop. „Bylo to zmíněno na dozorčí radě, že někteří členové té hodnoticí komise měli dostat e-mail, ve kterém jim bylo vyhrožováno,“ řekl s tím, že radu o věci informoval člověk, který je současně členem dozorčí rady i hodnoticí komise. Jeho totožnost redakce zná a kontaktovala ho. Odmítl se k případu vyjádřit a fakt, že informace z rady unikla, ho rozčílil.



„Nepřišel na radu s tím, že to tam bude proaktivně ukazovat, ale vzal to jako jeden z argumentů, proč bychom se v tom (posledním utajovaném rozhodnutí hodnoticí komise – pozn. red.) neměli teď vrtat. Bylo tam napsáno něco v tom smyslu, že jestli budou (členové hodnoticí komise – pozn. red.) hlasovat pro vyloučení těch společností, tak půjdou do tepláků,“ řekl zastupitel Prokop.



Jak doplnil, případem se už zabývá i interní protikorupční orgán dopravního podniku. „Co mám informaci já, tak se to řeší interně, závažně. Ale bylo tam (na dozorčí radě – pozn. red.) řečeno, že někteří členové té rady už to podali také na policii nebo to podání zvažují. V tomto případě ale nevím jistě, jestli se to stalo,“ popsal Prokop.

Radiožurnál a server iROZHLAS.cz proto kontaktovaly také další vybrané členy hodnoticí komise. Případ ovšem nechtěli nijak komentovat.

Interní vyšetřování?

Že by skupina stavebních společností podobný e-mail rozesílala, odmítla mluvčí firmy Vinci Iveta Štočková. „Se členy hodnoticí komise v kontaktu nejsme, ani jsme je neoslovili. Zadávací řízení má být ze své podstaty otevřené a transparentní, v tomto případě tomu tak z nějakých důvodů není. Slýcháme různé fámy a pomluvy včetně té, kterou uvádíte. Přijde nám to zcela absurdní a za hranou,“ odepsala mluvčí na dotaz redakce.



Radiožurnál a iROZHLAS.cz proto oslovily s dotazy také generálního ředitele dopravního podniku Petra Wittovskeho, ten ale na telefonáty ani zaslané textové zprávy nereagoval.

Vedoucí odboru komunikace dopravního podniku Daniel Šabík pak jen krátce sdělil, že informaci o vyhrožování nemá a ani by ji neměl mít. „To slyším poprvé, nechám to tedy pro tuto chvíli bez komentáře,“ odpověděl s tím, že kdyby k vyhrožování členům komise skutečně došlo, dopravní podnik má stanovené postupy, jak se s věcí vypořádat.

„Prošli jsme certifikací Anti bribary management systemu (směrnice, která pomáhá organizacím všech typů nastavit postupy k odhalování korupce – pozn. red.), jsme na to auditování a máme samozřejmě nastavené poměrně robustní a sofistikované systémy v rámci oznamovacích prostředků. A opět je to o tom, že žijeme v demokratické společnosti, naši zaměstnanci jsou proškoleni, komunikujeme s nimi na všech interních platformách,“ popsal Šabík.



Boj o gigantickou zakázku

Hodnoticí komise naposledy zasedala na konci srpna a podle informací, které v neděli přinesl Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, rozhodovala právě o tom, jestli ponechá, nebo vyřadí z tendru skupinu firem Porr-Vinci-Marti, které podaly na vybudování další části metra D nejnižší cenovou nabídku.

Podle stanoviska externích právníků, které si nechal dopravní podnik vypracovat a které má redakce k dispozici, ale tato skupina nesplnila zadávací podmínky a nebyla schopná to ani přes upozornění opravit.

Právníci firmě vytýkají, že jejich harmonogram výstavby není „způsobilý fakticky naplnit účel ani předmět veřejné zakázky“ a také, že z firmami předloženého materiálu neumí dopravní podnik určit, proč je u některých položek uváděná tak nízká cena.

To ale odmítá firma Vinci a tvrdí, že je schopná nedostatky rychle napravit a nevidí důvod pro své vyloučení. A uvádí, že kdyby k němu došlo, bude se bránit i právně.

„Podle informací o průběhu posledního jednání hodnoticí komise, které se k nám z trhu dostávají, má být nejnižší nabídka pod zcela účelovými záminkami z tendru vyloučena a zakázka má být přidělena druhému uchazeči v pořadí, jehož nabídka byla o více než dvě miliardy korun dražší,“ uvádí v dopise, který má redakce k dispozici, generální ředitel skupiny VINCI Construction CS Martin Borovka a předseda představenstva skupiny Porr Martin Hanáček. Autenticitu dopisu potvrdila mluvčí společnosti Vinci Iveta Štočková.

Doporučení komise ještě posoudí představenstvo dopravního podniku. Kdyby opravdu společnost rozhodla o tom, že skupinu firem Porr-Vinci-Marti vyloučí, dostala by se na řadu firma s druhou nejlevnější nabídkou – Subterra z koncernu Metrostav, která už staví první část metra D z Pankráce na ulici Olbrachtovu.

Ani Subterra ale nemusí další část metra nakonec stavět, protože celou zakázkou se aktuálně zabývá antimonopolní úřad, který tendr už jednou pro nedostatky zrušil. Proti jeho rozhodnutí ale podal rozklad dopravní podnik, kterým se musí úřad znovu zabývat. Jestli bude zakázka vypsána znova, nakonec rozhodne předseda úřadu Petr Mlsna.