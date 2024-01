Výhrůžkami Vetchému se zabývá policie. Herec se angažuje ve sbírce peněz na pomoc Ukrajině

Pražští policisté z odboru extremismu se zabývají vyhrožováním herci Ondřeji Vetchému, kterému čelí v souvislosti s podporou sbírky na pomoc Ukrajině. V pondělí to uvedl server Seznam Zprávy. Vetchý je jedním ze zakladatelů spolku Skupina D, který sbírá finanční prostředky na nákup dronů pro nasazení v boji proti ruským okupantům. Podle serveru čelí výhrůžkám i další členové spolku. Praha 15:34 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vetchý je jedním ze zakladatelů spolku Skupina D | Zdroj: Česká televize

„Kriminalisté tento případ zjistili z mediálního prostoru a z vlastní iniciativy se jím začali zabývat detektivové z odboru extremismu a terorismu, kteří zjišťují, zda byl spáchán trestný čin, či přestupek,“ řekl Seznam Zprávám pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.

Podle dalšího ze zakladatelů spolku, bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého dostávají výhrůžky i další lidé ze skupiny.

„Bohužel mohu potvrdit, že výhrůžky dostává. Stejně tak mohu potvrdit, že různé výhrůžky dostáváme i my ostatní, kteří se projektu Drony Nemesis účastníme. Dostáváme je v různé míře, samozřejmě Ondřej tím, že je veřejně známá tvář, na rozdíl od nás, těch výhrůžek dostává víc,“ řekl serveru analytik.

Podle něj se na internetu objevila i fotomontáž s Vetchým. „Zásadní na tom, co se nyní děje, je fakt, že se Ondřej stal obětí cílené manipulace, to znamená zneužití jeho staré fotografie, na kterou byly účelově doplněny ukrajinská vlajka, znak pluku Azov a celé to mělo navodit nějaký negativní dojem,“ dodal Mikulecký.

Podle informací na webu poslali lidé do sbírky zatím téměř 40 milionů korun. Skupina D plánuje nakoupit 10 000 dronů.

Záštitu nad spolkem, jehož název odkazuje ke Zvláštní skupině D, která vznikla za druhé světové války v roce 1941 ve Velké Británii pro výcvik československých parašutistů, převzali náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka a náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Radek Hasala.