‚Chtěla jsem ji trochu vystrašit.‘ Žena, která vyhrožovala starostce Mikulčic, se omluvila

Případ vyhrožování starostce Mikulčic na Hodonínsku má pokračování. Autorka zpráv, ve kterých starostce psala, že jí „vrazí kudlu do břicha“, se sama veřejně omluvila. „Všichni se určitě ptáte, kdo je ta žena, která psala výhrůžku starostce, byla jsem to já, chtěla jsem ji trochu vystrašit, ale samozřejmě jsem to nemyslela vážně a vůbec jsem nepsala, že jí píchnu kudlu do břicha, ale že někdo jí může,“ uvedla Jana Bohunská.

„Z jednoho neznámého čísla mi začaly chodit výhružné zprávy, musela jsem to dát na policii,“ popsala starostka Otáhalová (Nový směr) serveru iROZHLAS.cz. „Ten člověk mi psal, že mi podpálí barák. A nakonec mi přišla i zpráva, že se mám pořádně dívat kolem sebe, že mi vrazí kudlu do břicha,“ sdělila starostka Mikulčic na Hodonínsku Marta Otáhalová.

Výhrůžné zprávy obdržela starostka Mikulčic na Hodonínsku poté, co zrušila ubytování ve sportovní hale některým dobrovolníkům. Podle jejích slov s nimi byly problémy, do sportovní haly se nastěhovali bez povolení, budovu zničili a znečistili.

„Lidé tam dělají v noci hrozný hluk, místní z okolí kvůli tomu nemůžou spát. Paní správcová je už na pokraji sil, museli jsme tam zřídit noční služby. V neděli nám tam jeden opilý dobrovolník zdemoloval tělocvičnu, házel kladivem. Museli zasahovat policisté. Vymklo se mi to z rukou, měla jsem to zabrzdit hned,“ popisovala před týdnem starostka Otáhalová.

Některým z místních lidí ovšem vadilo, že Otáhalová pomoc dobrovolníků odmítá. Uzavřenou facebookovou skupinu Mikulčice, ve které místní nabízí i žádají o pomoc po ničivém tornádu, zaplavily nenávistné poznámky na adresu starostky. V zápětí starostka obdržela také anonymní nenávistné zprávy.

Jejich autorka teď veřejně vystoupila na svém facebookovém profilu s omluvou. „Chtěla jsem, aby se začala zajímat o ty nešťastné lidi, kterých je mně nesmírně líto, a o brigádníky, bez kterých by byla obec ještě v troskách, chodili nadření, špinaví a spálení od slunka a ona z nich udělala hospodské flákače,“ obhajuje své zprávy jejich autorka, na což upozornil server Novinky.cz.

K zaslání nenávistných zpráv prý přistoupila Jana Bohunská poté, co požila silná antidepresiva. Přestože jí tornádo na majetku žádnou škodu nezpůsobilo, jak sama uvedla, živelní katastrofa se dotkla její nastávající snachy. Podle svých slov chtěla zprávu původně smazat, ale omylem stiskla tlačítko odeslat.

„Přes slzy, protože brečím pořád, když jsem sama, jsem zmáčkla odeslat místo vymazat. Pod práškama a veškerou zlobou je vám všechno jedno. Všeho moc lituji, paní starostce jsem se byla osobně omluvit a napsala jí i vysvětlující dopis. Bohužel se to nedá vzít zpět, a tak budu čekat na rozsudek od vás, trest a následky si ponesu po celý život, ale zoufalý člověk dělá zoufalé činy,“ napsala.

‚Oznámení nestáhnu‘

Mikulčická starostka byla omluvou Jany B. překvapená. Autorce zpráv odpustila, trestní oznámení ovšem nestáhne. „I kdyby se to dalo, nestáhnu, nikdo si nemůže dovolovat, aby vyhrožoval starostům. Za všechny starosty to musím udělat. Už by si mě další nevážili,“ reagovala na přiznání Otáhalová.

Starostka hodonínské obce nahlíží na celou kauzu pouze jako na dílek širší mozaiky opozičních bojů, které posilují napjatou atmosféru v obci. „Je příznivcem opozice, na facebooku stále něco probírají, to není debata, je to až nenávist. Napřed o mně napsala nepravdu. Všichni se divili, jak nenávistně, co proti mně má. Pak začaly chodit SMS, to jsem ještě nevěděla, že je píše ona,“ řekla Otáhalová.

V obci jsou v neustálé při sympatizanti starostky, kteří motivy vedoucí k vykázání dobrovolníků chápou, a její odpůrci, kteří se dožadují jejího odvolání. Situaci nejspíše rozetne nadcházející jednání zastupitelů. O svolání požádal opoziční zastupitel Josef Dvořáček (Těšičané, Mikulčané) s tím, že na program je možné přidat hlasování o odvolání starostky.