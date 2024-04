Výhrůžky popravami a usekáváním hlav. Soud trestal Timovou podmínkou, protože ‚jen pomáhala‘

Hrozilo jí vězení, místo toho vyvázla s podmínkou. Ivana Timová, manželka Pavla Rusa, se kterým měla podle obžaloby rozposílat státním institucím výhrůžné zprávy, nakonec se žalobcem uzavřela dohodu o vině a trestu. „Po prostudování spisového materiálu dospěl soud v závěru, že je na místě uzavřenou dohodu a návrh na její schválení akceptovat,“ píše soudkyně Pavla Hájková v rozsudku. Jeho znění přinášíme v anonymizované podobě. Dokumenty Praha 5:00 6. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivana Timová před soudem, který schválil vyjednanou dohodu o vině a trestu | Zdroj: ČTK

„Česká republika je pod správou židovské mafie a jedná se o židovský protektorát Čech a Moravy, přičemž tito zločinci vyvražďují Český národ a celá země je poseta mrtvolami této vražedné mafie,“ nebo: „Pevně věřím, že po skončení této hrůzovlády a protektorátu Čech a Moravy pod správou židovské mafie, bude tato pachatelka nejzávažnější trestné činnosti, bestie Ch., dopadena a bude jí dopřána spravedlnost, kterou ona upírá jiným a následně bude podrobena výkonu trestu pod gilotinou a tuto prolhanou hlavu dopouštějící se nejzávažnějších nelidských zločinů useknou.“

Takové antisemitsky laděné výhrůžky směřovaly na státní zastupitelství, policejní ředitelství, školy či soudy a úřady po celé republice. Jejich autorem je podle obžaloby Pavel Rus, muž který teď pro tyto výhrůžky stojí před Městským soudem v Praze.

Zprávy rozesílal podle policie a státního zástupce s využitím softwaru pro vzdálený přístup v době, kdy byl v zahraničí a s využitím datových schránek své ženy a otce, ke kterým měl přístup. Právě jeho žena Ivana Timová stála na samém začátku před soudem s ním.

Její role ale byla v celém případu podle státního zástupce vedlejší, k trestnému činu pouze pomáhala, a navíc se žalobcem i policií spolupracovala. Dostala tak možnost vyjednat dohodu o vině a trestu.

O co v případu jde? Schválená dohoda o vině a trestu s Ivanou Timovou je součástí kauzy výhrůžných, antisemitsky laděných zpráv a podání, které podle obžaloby rozposílal její manžel, Pavel Rus. Tato podání směřovala do datových schránek úřadů, škol, soudů, policejních ředitelství a státních zastupitelství. Jejich adresátům měl Pavel Rus vyhrožovat třeba i popravami a usekáváním hlav. O jeho vině zatím Městský soud v Praze nerozhodl. Ivana Timová měla na tvorbě a rozposílání výrhůžek podle pravomocného rozsudku spolupracovat. Provádět korektury zpráv a poskytnout jejímu manželovi přístup do své datové schránky, ze které zprávy také rozposílal. Za to jí soud vyměřil podmíněný trest 1,5 roku vězení se zkušební dobou na 2,5 roku.

K tomu nakonec v prosinci došlo, jak se píše v čerstvě vyhotoveném rozsudku, který má server iROZHLAS.cz k dispozici a který zveřejňujeme v anonymizované podobě.

„V hlavním líčení obžalovaná prohlásila vinu a uvedla, že uzavřela se státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze dohodu o vině a trestu a požádala, aby tato byla soudem schválena poté, co bude jako obžalovaná před soudem vypovídat. S ohledem na shora uvedené skutečnosti zdejší soud usnesením věc obžalované Ivany Timové z důvodu urychlení řízení vyloučil ze společného řízení,“ píše v rozsudku soudkyně Pavla Hájková s tím, že následně jí vedený senát navrženou dohodu schválil.

„Po prostudování dohody a spisového materiálu dospěl soud v závěru, že je na místě uzavřenou dohodu a návrh na její schválení akceptovat, jelikož popis skutku, právní kvalifikace a trest jsou správné a přiměřené, odpovídají soudem zjištěnému skutkovému stavu věci a i druh a výše trestu odpovídá všem okolnostem případu, dané trestní sazbě, osobě obžalované a okolnostem případu,“ vysvětlila soudkyně.

Čeho se Timová dopustila?

Timová měla podle rozsudku pomáhat svému manželovi ke spáchání několika zločinů a přečinů – podpora a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod. Nebo třeba popírání, zpochybňování, schvalování či ospravedlňování genocidia.

A jak to dělala? Nejprve podle rozsudku umožnila svému manželovi přístup do jejího bankovního účtu, díky čemuž mohl zaplatit fungování webové stránky, na kterou následně umisťoval také řadu výhrůžných textů. Mimo jiné v nich – opět podle obžaloby – vyhrožoval také Václavu Kučerovi, řediteli středočeské policie, která vyšetřovala případ, za který byl Rus už v říjnu 2023 odsouzen Krajským soudem v Praze k pěti letům vězení.

Dále pak Timová podle rozsudku vypomáhala i se samotným šířením výhrůžek, které směřovaly do datových schránek státních institucí po celé republice. A to jednak tím, že umožnila svému manželovi přístup do její datové schránky, ze které mohl následně zprávy odesílat. Ale také tím, že se na přípravě odesílaných zpráv sama podílela.

„Pomáhala s redigováním jím napsaných textů před odesláním nejméně formou korektury, a které nelze redigovat, aniž by nebyl zároveň vnímán jejich obsah, díky čemuž Pavel Rus, o jehož případné vině dosud nebylo rozhodnuto, nejméně ode dne 13. 4. 2021 do přesně nezjištěného dne v listopadu 2021 vyhotovil a kontinuálně vytvářel a ukládal na jím zakoupeném notebooku (...) nejrůznější elektronická podání v textové a obrázkové podobě,“ píše se v rozsudku.

Tato podání podle verdiktu následně rozesílal „rozličným orgánům veřejné moci“. „Obsahovala výhružné rozličné texty s tvrzeními, že dojde ke spáchání teroristického trestného činu použitím výbušnin na veřejné instituce v České republice,“ přibližuje soudkyně Pavla Hájková.

Ivana Timová na lavici obžalovaných před Městským soudem v Praze. Ten ji nakonec udělil podmíněný trest vězení | Zdroj: ČTK

Ta podání, která byla odesílána z datové schránky Timové, byla psána v ženském rodě. „Přestože jsem žena, budu se v rámci sebeobrany účastnit bojů, za dohledu právních expertů tak, aby vše odpovídalo mezinárodnímu právu. Jsem připravena vyhodit do povětří alespoň jednu základnu této děsivé hrůzovlády a způsobit přítrž těmto orgiím zla a zrůdné nespravedlnosti. Píši Vám to proto, abyste se styděli, nic jiného Vám nepřísluší, pokud mě zase obšťastníte nějakou připitomělou ‚přeposílačkou‘ nebo připitomělým vyrozuměním vyrozuměním…“ cituje jednu z výhrůžek rozsudek.

Timová se před soudem bránila, že žádnou ze zpráv sama nepsala a že ačkoliv prováděla jejich korektury, zprávy blíže nestudovala. Jak před soudem tvrdila, studovat blíže jednotlivá podání ani nebylo možné, její manžel na ni měl totiž tlačit, aby je opravovala rychle.

Ve své obhajobě navíc doplnila, že bylo těžké s jejím manželem nesouhlasit, protože na ni často křičel, „házel předměty“ nebo jí „dal facky“. Že na svou ženu křičel, nakonec přiznal i obžalovaný Pavel Rus, odmítl ale jakékoliv fyzické násilí. Zároveň dodal, že s dohodou, kterou jeho žena uzavřela se žalobcem, nesouhlasí a většina toho, co Timová před soudem vypověděla, je lež. „Kdyby řekla pravdu, nemají na mě vůbec nic,“ doplnil Rus při líčení na začátku ledna.

Přečtěte si celé znění anonymizovaného rozsudku nad Ivanou Timovou: