Restrukturalizace byla správná, podnik bude mít zisk čtyři miliardy, říká odvolaný šéf Lesů ČR Vojáček

Odvolaný generální ředitel státního podniku Lesy České republiky (LČR) Josef Vojáček si stojí za rozhodnutím o restrukturalizaci podniku, který spravuje téměř polovinu lesů v zemi. Přinesla podle něj zjednodušení administrativy, snížení počtu administrativních zaměstnanců a pokles režijních nákladů. Podnik letos podle Vojáčka vytvoří zisk asi čtyři miliardy korun. Vojáček to uvedl ve vyjádření pro ČTK. Hradec Králové 16:38 22. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) Vojáčkovo odvolání zdůvodnil manažerskými pochybeními a neefektivní reorganizací firmy, která spravuje téměř polovinu lesů v zemi.

Jurečkovo rozhodnutí Vojáček konkrétněji nekomentoval. „Rozhodnutí pana ministra respektuji a nepřísluší mi ho komentovat. Nicméně celou svou profesní kariéru stavím na tom, že za mě hovoří výsledky mé práce a čísla jsou jasná,“ uvedl Vojáček, který podnik řídil od září 2018.

K 3. lednu 2022 skončí i zbývající čtyři vrcholoví manažeři podniku. Na své funkce se rozhodli rezignovat. Uvedla to mluvčí podniku Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi. Ve funkcích skončí správní ředitel Pavel Krpata, obchodní ředitel Petr Urban, ředitel lesního a vodního hospodářství Vladimír Krchov a pověřený ekonomický ředitel Roman Schindler.

Manažerská pochybení i neefektivní reorganizace. Jurečka odvolal generálního ředitele Lesů ČR Číst článek

Ministerstvo zatím neuvedlo, kdo Vojáčka ve vedení podniku vystřídá. Podle serveru Seznam Zprávy by podnik měl vést dočasně pověřený ředitel, kterým by měl nejspíše být Jiří Groda. Nyní je lesním správcem Lesní správy Vítkov na Opavsku. Server ihned.cz uvedl, že mezi kandidáty na místo generálního ředitele by mohl být i bývalý generální ředitel státních lesů Daniel Szórád, jehož před více než třemi lety právě Vojáček nahradil. Na nového ředitele bude podle serveru vypsáno v příštím roce výběrové řízení.

Reorganizace podniku

Lesy ČR při reorganizaci mimo jiné nahradily svých 11 krajských ředitelství sedmi oblastními ředitelstvími. Změna organizační struktury s vytvořením oblastních ředitelství podle Jurečky vedla ke zhoršené spolupráci a komunikaci s místními samosprávami, zejména na úrovni lesních správ.

Vojáček uvedl, že i s přispěním příznivého letošního a loňského počasí se podniku podařilo dostat pod kontrolu největší kůrovcovou kalamitu v dějinách České republiky. „Zahájili jsme historicky nejrozsáhlejší obnovu lesů i pokalamitní rekonstrukci lesních cest a turistické infrastruktury. Na stavu lesa se projevilo výrazné posílení vlastních kapacit i zavedení vlastního obchodu se dřívím,“ uvedl.

Vyvážíme dříví, drancujeme krajinu, ale nemáme z toho nic, kritizuje lesník politiku smrkových plantáží Číst článek

Současné tempo obnovy lesů podle něj nemá v historii srovnání. Roční obnovu 22 000 hektarů lesa označil za unikátní. Projekt podniku tvořit takzvané lesy nové generace získal podle Vojáčka i podporu veřejnosti. „Svědčí o tom mimo jiné i více než třicetitisícová účast na prvním ročníku Dne za obnovu lesa,“ uvedl.

Podle Vojáčka podnik výrazně zlepšil své hospodářské výsledky. „Jestliže jsme v roce 2019 museli použít asi miliardu korun z externích zdrojů a dnes máme na účtech deset miliard korun a čtyři miliardy zisku, považuji to za úspěch,“ uvedl.

Předpokládaný profit na úrovni asi čtyř miliard korun je podle mluvčí podniku Evy Jouklové před zdaněním a tvorbou rezerv. „Hospodářský výsledek zásadně ovlivnilo navýšení cen dřeva a diverzifikace způsobů jeho prodeje,“ doplnila mluvčí.

V pětimiliardovém tendru Lesů ČR je přihlášeno 40 firem. Loni vyhrál Uniles z koncernu Agrofert Číst článek

Peníze od státu na kompenzace za snížení cen dřeva z důvodu kůrovcové kalamity by letos mohly činit asi jednu miliardu korun po loňských 2,3 miliardy korun. Právě kompenzace pomohly podniku loni skončit v zisku 44 milionů korun. V roce 2019 podnik utrpěl ztrátu 790 milionů korun.

Podnik nyní uzavírá pětimiliardový lesnický tendr 2022+. Zatím z něj podepsal smlouvy na 37 ze 46 jednotek, které byly předmětem soutěže, tedy na 80 procentech. U dvou jednotek uchazeči odmítli podepsat smlouvu, proto podnik bude tyto soutěže na jaře 2022 opakovat.

Tendr 2022+ zapadá do pětiletého systému soutěží, v němž se každý rok takzvaným senátním způsobem rozhoduje o hospodaření na zhruba pětině území. V tendrech nejsou zahrnuta území spravovaná lesními závody LČR. Firmy vzešlé z tendru 2022+ budou pro Lesy ČR pracovat v letech 2022 až 2026.