Průzkum: polovina lidí je pro předčasné volby, vláda ANO s ČSSD a podporou komunistů nevadí 45 procentům

45 procent Čechů si dovede představit v současnosti nejvíce zmiňovanou koalici ANO a ČSSD s podporou komunistů. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Víc respondentů - tedy přesně polovina - byla už jen pro předčasné volby. Praha 6:00 2. dubna 2018

„Hnutí ANO získalo mnoho voličů právě z řad bývalých voličů sociální demokracie a KSČM. Takže možná tito lidé vlastně pociťují spojenectví ANO, KSČM a ČSSD jako přirozené,“ myslí si o výsledcích průzkumu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

A přirozené je to, zdá se, i pro zmiňované strany, které o možné spolupráci několikrát jednaly.

Shoda panuje na programu, z jednání zástupců hnutí ANO a sociální demokracie ve čtvrtek minulý týden ale vyplynulo, že hlavním problémem vzniku takovéto koalice je personální otázka.

Hnutí ANO: premiérem jedině Babiš

ČSSD vadí, že by byl v čele vlády trestně stíhaný Andrej Babiš. Navíc chce mít v gesci resorty vnitra a financí.

Místopředseda ANO Richard Brabec novinářům po jednání řekl, že jediným kandidátem hnutí na premiéra ale zůstává jeho šéf Andrej Babiš.

„Ano, zůstává a troufám si říct, že nepochybně zůstane i příští týden jediným kandidátem na premiéra Andrej Babiš. Ta druhá otázka týkající se resortů, já bych opravdu teď nerad o tom spekuloval, ty věci jsou navzájem propojené, zůstaňme u toho vyjádření, že tam se zatím lišíme v názoru na personální nároky,“ řekl Brabec.

Sociální demokracie zatím na personálních otázkách trvá. Její šéf Jan Hamáček řekl, že pokud ANO neustoupí, znamenalo by to konec jednání. Role Andreje Babiše ve vládě i její personální složení je důležité i pro lidi, kteří odpovídali v průzkumu pro Český rozhlas.

Průzkum: vyšší důvěra bez Babiše

Sociolog z agentury Median Daniel Prokop uvedl, že nejvíce by lidé dané vládě důvěřovali v případě, že by šéf hnutí nebyl premiérem a ANO by zároveň nemělo v gesci ministerstvo vnitra a spravedlnosti - pro tuto variantu bylo 40 procent respondentů.

„Zdá se, že vyšší je závislost na tom faktu jestli ANO bude mít ministerstvo spravedlnosti a vnitro, než na samotném premiérství Andreje Babiše, protože on sám je samozřejmě pozitivně vnímanou politickou osobou v populaci, ale na druhou stranu i někteří lidé, kteří ho vnímají pozitivně, si uvědomují, že pokud by to hnutí mělo vnitro a spravedlnost, tak by se tam už koncentrovala moc,“ říká Prokop.

Důvěra ve vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM za různých podmínek. Průzkum agentury Median pro Český rozhlas.

Podpora komunistů nevadí

A lidem příliš nevadí ani zmiňovaná podpora komunistů. Z průzkumu vyplývá, že přijatelnější jsou komunisté hlavně u starších lidí, naopak mladí jsou spíše proti.

Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman si to vysvětluje tím, jak jednotlivé generace vnímají politiku. „Starší lidé nezapomínají, ale už prožili určité fáze vývoje naší společnosti po listopadu 89 a ověřili si, že i některé jiné strany zrovna nepřispívaly k tomu, aby zde společnost lépe fungovala, a že tím pádem komunisté neustále stáli mimo, takže vlastně přestali těmto lidem vadit. A mladí jsou ještě plní ideálů a mají nějaké historické povědomí o tom, co se zde dělo před listopadem 89, kdo vlastně mohl za totalitní režim.“

Vadilo by vám, kdyby se vláda opírala o podporu KSČM? Průzkum agentury Median pro Český rozhlas.

Z odpovědí respondentů se ale zdá, že hnutí ANO moc jiných šancí na sestavení vlády nemá. Prokop vysvětluje, že třeba dříve zmiňovaná koalice ANO, SPD a komunistů nebo menšinová vláda opírající se o podporu těchto stran je v průzkumu nejméně přijatelná.

„Zajímavé je, že ještě na podzim byla relativně přijímaná vláda ANO, KSČM a SPD, ale ta je dnes přijatelná už jen pro 29% lidí, a její podpora poklesla s tím, že klesá i pozice SPD ve volebních průzkumech. Na dalším místě je menšinová vláda ANO s podporou stran, které jsou na okraji politického spektra - s podporou KSČM a SPD, to je přijatelné pro nějakých 35 % lidí,“ vysvětluje sociolog.

Preference jednotlivých možností sestavení vlády. Průzkum agentury Median pro Český rozhlas.

Velkou podporu nemá ani složení ANO, ODS - pro bylo jen 37 % lidí. Průzkum se uskutečnil na začátku minulého týdne, tedy ještě před posledním jednáním sociální demokracie s hnutím ANO.