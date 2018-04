Nové jednání o vládě? ČSSD nechce premiéra Babiše. 'To není na stole,' reaguje za ANO Brabec

Místopředseda sociální demokracie Jiří Zimola nevyloučil obnovení jednání s hnutím ANO. Nabídka postu ministra vnitra by ale straně už nestačila a podmínky by byly mnohem tvrdší, uvedl Zimola v České televizi. Praha 20:25 8. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání vedení hnutí ANO a ČSSD ohledně možností o sestavení vlády. Na snímku Jan Hamáček, Jiří Zimola, Andrej Babiš | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sociální demokracie by v případném novém vyjednávání žádala vládu bez účasti trestně stíhaného Andreje Babiše z hnutí ANO.

„Myslím si, že už asi jiná cesta není. Pokud by vůbec ta jednání měla být znovu zahájena, musí o tom rozhodnout předsednictvo strany. Nikoliv jen proto, že by pan Babiš přišel nebo nás hezky požádal. Tou první a hlavní podmínkou by byla záležitost týkající se jeho osoby,“ prohlásil Jiří Zimola v České televizi.

Vládu bez Andreje Babiše ale vyloučil místopředseda hnutí ANO Richard Brabec: „To prostě není na stole. Je tady ještě pořád několik variant dalšího postupu a my určitě si nějakou vybereme.“

Volební preference jednotlivých stran se v posledních týdnech mění. Podle sociologického průzkumu společnost Kantar TNS pro Českou televizi lídrem zůstává hnutí ANO, preference mu ovšem klesají. ČSSD naproti tomu mírně roste.