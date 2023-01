O pražské koalici budou jednat pracovní skupiny. Týmy se sejdou na začátku příštího týdne

O pražské koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN budou v dalších dnech jednat pracovní skupiny, které se budou zabývat programovými otázkami, rozdělením gescí či návrhem koaliční smlouvy. Vyjednávací týmy se znovu sejdou příští týden v pondělí. Koalice Spolu toto pondělí odeslala potenciálním partnerům nabídku, podle které by Piráti získali čtyři a STAN dvě místa v jedenáctičlenné radě, Spolu by měla pět míst včetně primátora. Praha 20:57 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá skoro čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku Česka (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zástupci stran po úterním jednání uvedli, že bylo konstruktivní a zbývá dořešit některé otázky, což by měl být úkol pracovních skupin. Ty by měly řešit detaily rozdělení zodpovědností v radě, vznik nových výborů, návrhy nové legislativy přínosné pro město či návrh koaliční smlouvy. S výjimkou Svobody politici zatím neuvedli, kdo by měl v radě zasednout.

Možnou překážkou ve vzniku koalice by mohla být Aliance stability, ve které se Piráti loni zavázali v koaličních jednáních postupovat společně s Prahou Sobě. Spolu nicméně účast Prahy Sobě v koalici nadále odmítá, podle Svobody pro ni není žádný důvod.

„Na tohle musíme mít další separátní schůzku s Prahou Sobě,“ komentovala to členka vyjednávacího týmu Pirátů Jana Komrsková. Schůzka by se měla konat ve středu odpoledne.

Zástupci stran se poté znovu sejdou v pondělí nad výsledky jednání skupin, podle lídra STAN Petra Hlaváčka by pak měly být známy další detaily. Předseda zastupitelského klubu Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) uvedl, že cílem je zvolit nové vedení metropole na dalším pokračování ustavující schůze zastupitelstva, které se bude konat 16. února.

Historicky nejdelší vyjednávání

Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá skoro čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku Česka. Jedním z hlavních sporů byl požadavek koalice Spolu, aby měla většinu v radě, od kterého v pondělí ustoupila, což jednání odblokovalo.

Od voleb na podzim 1994 se na zvolení nového vedení města čekalo nejdéle měsíc a půl. V roce 2010 byli rada a primátor zvolení 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo o den déle. V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni po necelých dvou týdnech od voleb.

Nabídka Spolu počítá s tím, že Piráti by v radě obsadili pozice prvního náměstka pro dopravu a radních pro správu majetku, pro životní prostředí a pro legislativu, ICT, Smart City a inovace. STAN by připadly gesce územního rozvoje a školství spolu se sportem.

Zástupci Spolu by v radě měli na starosti gesci financí, dále bydlení, sociální věci a zdravotnictví, problematiku infrastruktury a městských služeb a kulturu a cestovního ruchu. Primátor Svoboda pak má mít na starosti vnější vztahy, bezpečnost a energetickou a kybernetickou bezpečnost.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.