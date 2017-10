Vyjednávat o koaliční vládě nemá smysl, říká Babiš, předčasné volby nechce

Babiš ani týden po sněmovních volbách, které ANO drtivě vyhrálo, nenašel partnera do koaliční vlády a nyní chce zkusit sestavit menšinovou vládu z ministrů ANO a nestranických odborníků.

„Bohužel strany kategoricky odmítají spolupráci s námi a je to tak kategorické, že vyjednávat o nějaké koaliční vládě nemá smysl,“ řekl Babiš v diskusním pořadu televize Prima Partie.

Podle šéfa hnutí ANO se situace po negativní a vypjaté předvolební kampani zaměřené proti jeho hnutí nezměnila. „Bohužel předsedové politických stran pokračují v této rétorice, politikaří. Mám pocit, že rétorika stran jako ODS, Piráti a SPD je taková, že vyhrály volby," prohlásil Babiš.

„Proč nikdo nechce jít do vlády? Proč nikdo nechce plnit program?“ vznesl Babiš řečnickou otázku. „Tak my ten program budeme plnit sami, budeme s nimi vyjednávat," nastínil.

Hlasování o důvěře menšinové vládě by chtěl stihnout do Vánoc. „Určitě nechceme předčasné volby,“ prohlásil předseda hnutí ANO. Má představu, že každá ze stran, které ve sněmovně zasedly, si v programu menšinové vlády najde tu svou část. Sněmovnu chce přesvědčit tím, že vláda bude složená, jak řekl, z kvalitních lidí.

Kompletní vláda do 20. listopadu

Zmínil se také, že nynější ministr obrany Martin Stropnický by měl mít v příští vládě jinou funkci. „Bylo to jeho přání. On udělal dobrou práci a možná mu jiný resort bude lépe sedět."

Blíže zatím personální složení kabinetu nechtěl šéf ANO komentovat. První by se to podle něj měl dozvědět prezident Miloš Zeman, se kterým se sejde v úterý. Očekává se, že na schůzce prezident Babiše formálně pověří jednáním o sestavení vlády. Babiš ovšem prohlásil, že Zeman od něj určitě nedostane seznam ministrů budoucí vlády.

V budoucí vládě by měli zůstat současní ministři ANO kromě šéfa financí Ivana Pilného, který pokračovat nechce. Má také příslib dvou nestraníků, jejich jména ale neprozradil. Seznam možných členů vlády by chtěl mít hotový do ústavující schůze sněmovny 20. listopadu.

„I když samozřejmě pro některé kandidáty je to riziko, protože se může stát, že vláda nedostane důvěru. Oni jsou ve významných pozisích a může je to poškodit, takže to není jednoduché," vysvětlil.