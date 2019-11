Co byla výjezdní doložka? Připomenutí nejen pro premiéra Babiše

„Dnešní mladý lidi prostě nemají tušení, co to byla výjezdní doložka nebo pozvánka do Bartolomějský,“ uvedl psychiatr Radkin Honzák v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka. V období oslav sametové revoluce letos výjezdní doložku připomněl také bývalý politik a herec Milan Kňažko v Interview Plus.

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro server iDNES.cz řekl, že nevěděl, že se za komunismu nemohlo cestovat. „Chtěli jsme tenkrát svobodné volby a máme je. Můžeme cestovat. Dnes (v neděli, pozn. red.) byla na výstavě v Národním muzeu vystavena tzv. výjezdní doložka. Mladí to dnes ani nepochopí. Tehdy jsem jako pracovník zahraničního obchodu, jehož pracovní náplní bylo cestovat do zahraničí, ani nevěděl, že bez toho lidi nemohou vycestovávat do zahraničí,“ uvedl. Premiér se hájil tím, že se to neměl odkud dozvědět.

Začalo martyrium

Nyní k cestě do zahraničí potřebujeme pas nebo občanský průkaz, ovšem ještě v roce 1989 tyto doklady stačily pouze k výjezdu do spřátelené socialistické země. Kamkoliv jinam byl nutný kromě cestovního pasu ještě devizový příslib a výjezdní doložka. Dlouho před cestou tak začalo martyrium obíhání podpisů pod nejrůznější žádosti.

Devizový příslib bylo povolení na nákup zahraniční měny na cestu do nesocialistického státu. Státní banka československá přijímala písemné žádosti a některým i vyhověla.

„Věděli jsme, že takto cestovat je neudržitelné. První varianta spočívala v tom, že každá osoba bude mít za sebou určitý jakýsi devizový limit na tři roky, který budete moct čerpat a někdy od roku 1994 až 1995 jsme předpokládali, že veškeré devizové limity budou zrušeny a bude se cestovat volně,“ popsal již dříve pro Radiožurnál Jaromír Beránek, který tehdy pracoval na ministerstvu obchodu.

Povinná částka 20 dolarů

Od roku 1987 už stačilo, když si československý občan založil devizový účet a na něj mu cizinec nějaké dolary, franky, nebo marky uložil. Povinná částka na den byla 20 dolarů.

Právě 14. února 1989 Mladá fronta napsala, že se tato částka snížila na polovinu. Jednodušší tedy bylo vycestovat s cestovní kanceláří, kterých ovšem tehdy bylo jen pár.

Do západních zemí ale nikdo nemohl vycestovat bez takzvané výjezdní doložky, zvláštního úředního povolení. Žadatel musel mít dobrozdání zaměstnavatele, svazáckých, stranických a odborářských organizací. Ovšem ani to neznamenalo, že mu stát cestu umožní.

‚Povzbuzující krok‘

Zrušení výjezdní doložky se občané nakonec dočkali. Tehdejší předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec 14. listopadu 1989 ve Federálním shromáždění uvedl: „Českoslovenští občané nebudou napříště při cestách do nesocialistických zemí a Jugoslávie potřebovat výjezdní doložky.“

Reuter tehdy citoval prezidenta USA George Bushe, který záměr vlády označil za „povzbuzující krok“.

Výjezdní doložka Výjezdní doložka byl dokument – zvláštní povolení, bez kterého nebylo v době komunistické vlády možné překročit československé státní hranice s výjimkou zemí tzv. východního bloku. Vydání výjezdní doložky byl složitý byrokratický proces, který mohl kdykoliv zabránit vycestovat nepohodlné osobě za hranice i přesto, že měla platný pas. Žádost o vydání výjezdní doložky musela být schválena celou řadou různých osob. Výjezdní doložku zavedlo komunisty ovládané ministerstvo již 23. února 1948. Přežila i pražské jaro 1968 a byla zrušena až 4. prosince 1989. Zdroj: Wikipedie