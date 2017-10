'Výjimečně ne příliš vhodné,' reaguje kancléř Mynář na Ovčáčkovo přirovnání EU ke třetí říši

Přirovnat Evropskou unii ke třetí říši bylo od Jiřího Ovčáčka „ne příliš vhodné“. Myslí si to hradní kancléř Vratislav Mynář, podle kterého se ale u mluvčího hlavy státu jedná o výjimku. Praha 6:00 5. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř Vratislav Mynář s mluvčím Hradu Jiřím Ovčáčkem během červnové návštěvy prezidenta na jihu Čech | Foto: Marek Podhora / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Říše se rozhodla, že se v protektorátě nebude pít tuzemák. A basta!“ napsal nedávno na svém facebookovém profilu Jiří Ovčáček. Mluvčí prezidenta republiky reagoval na sdělení expertů z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Podle nich totiž rumové aroma, esence tradičního českého tuzemáku, obsahuje látky, které způsobují rakovinu (o tématu si můžete přečíst ZDE).

Ovčáčkova výroku si poté všimly zahraniční agentury DPA nebo Reuters. Jejich zprávu o tom, že mluvčí hlavy státu přirovnal Evropskou unii k nacistické třetí říši, pak převzal i server The New York Times.

Výjimka

Server iROZHLAS.cz se od té doby snažil získat vyjádření vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře. Redakce chtěla vědět, zdali je podle hradního kancléře takové přirovnání v pořádku, případně zdali bude Ovčáčkova slova nějak řešit.

Minulý pátek Mynář v telefonu ve stručnosti uvedl, že má náhradní volno a ať redakce zavolá v pondělí. Ani na začátku týdne ale nebyly pokusy úspěšnější: mobilní telefon nezvedal Mynář v pondělí, úterý ani ve středu. A nereagoval ani na vzkaz redakce zanechaný v Kanceláři prezidenta republiky. Jeho sekretariát pouze uvedl, že kancléř chce znát témata hovoru, aby se mohl na rozhovor připravit. Redakce mu je proto zaslala SMS zprávou.

„Co se týká jeho (Ovčáčkova) vyjádření, tak jsme spolu o tom mluvili a za sebe mohu říct, že bylo výjimečně ne příliš vhodné,“ reagoval ve stručnosti další zprávou. Ač redakce znovu požádala o krátký telefonický rozhovor, kancléř už nereagoval a telefony dál nezvedal.

'Čtvrtá cenová kategorie'

Miloš Gregor, politolog a odborník na politickou komunikaci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, uvedl, že mluvčí hlavy státu by měl svá slova zvažovat. I kdyby totiž na sociálních sítích vystupoval pod soukromým profilem, stále je ve funkci prezidentského mluvčího.

„Všechno, co do veřejného prostoru vypouští, by měla být pouze parafráze, citace nebo vyjádření pana prezidenta. Pan Ovčáček si očividně plete volenou politickou funkci se svojí funkcí, která má být čistě zprostředkovatelská. Už z tohoto formálního důvodu to v pořádku není,“ popsal Gregor v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

V neposlední řadě je podle Gregora problematický i samotný obsah Ovčáčkových slov. „Je velice politický, uráží své okolí, uráží politické oponenty. A tady uráží i společnost nebo nadnárodní společenství, jehož jsme součástí. (...) A příměry ke třetí říši, k protektorátu a podobně - to je historická etapa, která je velice choulostivá, velice citlivá,“ myslí si politolog.

Na dotaz, zdali si za svým vyjádřením i nadále stojí, Ovčáček ale před časem uvedl, že věcnou kritiku nezaznamenal. „Jen servilní prohlášení k Bruselu devótních politiků a novinářů,“ uvedl.

