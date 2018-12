Policie každý rok kvůli domácímu násilí vykáže přes tisíc lidí, nejčastěji se ho dopouští mladí muži

Nejmíň násilníků musí policie vykazovat z domů nebo bytů na Plzeňsku, v jižních Čechách nebo na Pardubicku. Podle Policejního prezidia je naopak těchto případů nejvíce na území hlavního města Prahy, v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Možnost vykázání mají policisté od roku 2007. Od té doby ji využili skoro ve 14 tisících případů. Nejvíc lidí muselo domácnost opustit v roce 2011, konkrétně jich tehdy bylo 1430.

Že jednoho násilníka musí policisté vykazovat opakovaně, se podle prezidentky Bílého kruhu bezpečí Petry Vitoušové stává poměrně často. „Jsou domácnosti, kde byl násilník během několika let vykazován například již popáté nebo pošesté,“ řekla Radiožurnálu.

Podle údajů Bílého kruhu bezpečí policisté z domácností nejčastěji vykazují muže, kterým je mezi 25 a 40 roky.

Vykázání na deset dní

Institut vykázání se v Česku používá od roku 2007. Funguje tak, že pokud policisté přijdou do bytu a zjistí, že tam někdo někoho napadal, můžou sami rozhodnout o tom, že násilník musí odejít.

Důležité je, že se nesmí vrátit po dobu deseti dní, oběť násilí se během této doby může odstěhovat nebo třeba podat trestní oznámení.

Policisté v této lhůtě můžou kdykoli do domácnosti přijít a zkontrolovat, jestli se tam vykázaný člověk nevrátil. Pokud by ho tam našli, dopustil by se trestného činu.

Oběti domácího násilí se často stydí svůj problém ohlásit. V případě, že je někdo opakovaně bije, měli by se podívat například na webové stránky policie. Ta na nich doporučuje, aby napadení lidé v takovém případě vždycky zavolali na tísňovou linku 158.

Policisté přijedou, o násilí sepíšou zprávu a oběti doporučí další postup. V Česku je třeba síť azylových domů, kde oběti můžou dočasně bydlet. Bílý kruh bezpečí také doporučuje, aby se napadení nebáli na agresora podat trestní oznámení.