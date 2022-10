Vlaky na koridoru u Poříčan se už v noci rozjedou po jedné koleji. Regionální spoje zatím posílí autobusy

Provoz na železničním koridoru u Poříčan na Kolínsku by se měl po pondělní železniční nehodě zčásti obnovit už v úterý v noci. Podle předpokladu se večer podaří odstranit z koleje lokomotivu i oba vagony, doprava se pak vrátí na jednu z kolejí. Po všech opravách včetně trakčního vedení a kolejového svršku by se měla doprava na hlavním koridoru v Poříčanech plně obnovit ve středu, sdělil novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Praha 14:40 11. 10. 2022 (Aktualizováno: 14:45 11. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči přečerpávají toxický benzen z cisteren havarovaného nákladního vlaku na železničním koridoru u Poříčan na Kolínsku | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Regionální vlaky na trase z Prahy do Lysé nad Labem omezeny zřejmě do čtvrtka 9.00. Omezení se týká linky S2 z Prahy do Kolína, spoje mohou mít až hodinové zpoždění. Linku S22 do Lysé nad Labem nahradí autobusy z Černého Mostu. Pražská integrovaná doprava zveřejnila mimořádná opatření na webu.

„Od úterní 13. hodiny je zavedena posilová náhradní autobusová doprava z Černého Mostu do Lysé nad Labem. Tyto autobusy nemají žádné mezizastávky,“ uvedl mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje Oldřich Buchetka.

Z Černého Mostu odjíždí náhradní autobusy X-S2 ze stanoviště 14, ze zastávky linky 398. Linku využijí lidé jedoucí do Lysé nad Labem a Milovic. Mezi Lysou a Milovicemi zůstává v provozu kyvadlová vlaková doprava. Trať z Prahy do Lysé nad Labem je přetížená, jezdí po ní rychlíky odkloněné z koridoru přes Poříčany.

Dálkové vlaky z Prahy do Kolína jedou po objízdné trase přes Nymburk. Kromě vlaků s povinnou rezervací mimořádně zastavují ve stanici Praha-Vysočany a Nymburk hl. n. a lidé v nich mohou využít jízdenky PID.

„Z důvodu snížené kapacity odklonové trati ale část dálkových vlaků nejede v úsecích Praha hl.n. – Kolín a Praha hl.n. – Nymburk hl.n. a zpět. V těchto úsecích je potřeba využít jiné spoje dálkové dopravy a v Kolíně či Nymburce přestoupit,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Jsou to vlaky linky R9 Vysočina, R10 Hradečan a Krakonoš a R19 Svitava. Regionální spoje na trati Český Brod – Pečky – Kolín a Český Brod – Poříčany – Nymburk nahradily autobusy.

Nákladní vlak vykolejil v pondělí po 17.00. Lokomotiva skončila na boku a mimo koleje se ocitly i dvě cisterny, které převážely benzen. Trať na železničním koridoru u Poříčan na Kolínsku zůstane uzavřená do středy. Hasiči během úterý ze dvou cisteren přečerpají toxický benzen.

Nákladní vlak vykolejil v pondělí po 17.00. Lokomotiva skončila na boku a mimo koleje se ocitly i dvě cisterny. Hasiči z nich během úterý přečerpávají toxický benzen. Už v noci bylo odpojeno a převezeno 14 cisteren do Kolína, na místě zůstaly jen dva havarované vozy. Situaci na místě budou hasiči monitorovat s pomocí chemické laboratoře.

Příčinu havárie vyšetřuje Drážní inspekce, podle níž vlak nedovoleně projel návěstidlo s návěstí zakazující jízdu. Škoda je podle prvních odhadů čtyři miliony korun, z toho 1,5 milionu na trati a 2,5 milionu na vlaku. Dva lidé, kteří byli ve vlaku, se lehce zranili. Souprava patří dopravci ČD Cargo.