Kvůli vykolejenému vlaku v Poříčanech nejezdí spoje mezi Prahou a Kolínem. Rychlíky nabírají zpoždění

Trať u Poříčan zůstane v důsledku pondělního vykolejení vlaku uzavřená zřejmě do středy. Z havarovaných cisteren začnou drážní hasiči v úterý přečerpávat benzen. Na místo přijeli i středočeští hasiči kvůli dohledu, techniku a další vybavení zajistí drážní hasiči, uvedla mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Rychlíky jezdí odklonem přes Lysou nad Labem, regionální přepravu pomáhají zajistit autobusy. Aktualizujeme Poříčany (Kolínsko) 8:57 11. 10. 2022 (Aktualizováno: 9:03 11. 10. 2022)

Nákladní vlak vykolejil v pondělí po 17. hodině. Lokomotiva skončila na boku a mimo koleje skončily i dvě cisterny. Podle dřívějších předpokladů měla být trať uzavřena do úterního dopoledne, podle aktuálních předpokladů bude provoz přerušený až do středy.

V Poříčanech zůstávají podle Správy železnic už jen dva převrácené vagony a lokomotiva. Z blízkého okolí začala preventivní evakuace obyvatel, teprve poté bude zahájeno přečerpávání benzenu do náhradních cisteren. Až potom bude možné vlak vrátit zpět na koleje.

Technicky přečerpávání zajistí drážní hasiči. „Budeme tam jako dozor,“ doplnila mluvčí středočeských hasičů.

Kolem 8. hodiny ráno měl na pražském hlavním nádraží největší odjezdové zpoždění Slovácký expres do Luhačovic přes Pardubice, a to o dvě hodiny. Podle jízdního řádu měl vyjíždět v 6.42. Další Slovácký expres, který měl jet o hodinu později, už byl ale zrušen úplně. Padesát minut zpoždění má zatím také mezinárodní rychlík do Košic.

Mnohem horší situace je ovšem s příjezdy. Třeba RegioJet z polské Přemyšli, který jede přes Ostravu, má čtyři hodiny zpoždění. Na další spoje z Moravy si cestující počkají zhruba o 30 minut déle.

Příčinu havárie vyšetřuje Drážní inspekce, která v pondělí potvrdila, že vlak nedovoleně projel za návěstidlo s návěstí zakazující jízdu. „Další příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události jsou nadále v šetření,“ dodal mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Škoda je podle prvních odhadů čtyři miliony korun, z toho 1,5 milionu na trati a 2,5 milionu na vlaku. Dva lidé, kteří byli ve vlaku, se lehce zranili. Souprava patří dopravci ČD Cargo.