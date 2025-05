Vykořisťování na OnlyFans? Novinářka rozplétá spor ženy a známého influencera

Naposledy jsme spolu mluvili v prosinci, kdy jsme řešili téma sexuálního vykořisťování na platformě OnlyFans v zahraničí. Ty ses už tehdy začala zajímat o to, zda se může nějaký podobný případ objevit i v českém prostředí?

Je to tak. Dnes už mohu říct, že jsem součástí projektu, který se jmenuje From OnlyFans to OnlyScams. Je to mezinárodní projekt, na kterém pracuji s další čtveřicí opravdu skvělých a úžasných kolegyň novinářek z různých zemí Evropy. Spojily jsme se proto, abychom zkoumaly proměnu prostředí platformy OnlyFans, ale také abychom hledaly případy toho, kdy v zemích, ve kterých žijeme, mohlo dojít k nějakému vykořisťování, nátlaku nebo zneužívání modelek a tak dále.

Zmapovala jsi příběh ženy, které přezdíváš Lenny. Není to její pravé jméno, ale ty znáš její pravou identitu, ale z pochopitelných důvodů jsi ji nezveřejnila, ani my to dělat nebudeme. Jestli to chápu správně, tak Lenny pracovala pro agenturu, která měla spravovat její OnlyFans profil. Jak ses k ní dostala?

Rovnou to uvedu do nějakého kontextu. Ta agentura se jmenuje REACH OUT a je to agentura vlastněná velmi vlivným influencerem Adamem Kajumim. Adam Kajumi byl před lety první člověk, který jako český TikToker dosáhl na více než milion sledujících. Je to bývalý účastník Like House a řekla bych, že je to opravdu taková influencerská osobnost.

Like House byla reality show na jedné z komerčních televizí.

Ano, byla to reality show plná influencerstva. Už v minulosti se hodně řešilo, jakým způsobem Adam Kajumi podniká. Před pár lety, před nějakým rokem a půl, už vystoupila česká modelka, pornoherečka Chloe Heart, která natočila youtubový příspěvek o tom, že je Adam Kajumi moderní pasák, jak ho sama nazvala. Ona sama u něj pracovala měsíc. Až doposud se nikomu nepodařilo dostat se k reálným materiálům, které by zmíněné praktiky odhalovaly. Žádný novinář ani novinářka nezkoumal celé to pozadí, nesnažil se získat různé smlouvy, konverzace a tak. Já jsem se do toho pustila a částečně i přes nějaké moje kontakty jsem se dostala k postavě Lenny, se kterou jsem navázala novinářský vztah, mapovala jsem ten její případ a získala jsem všechny patřičné dokumenty, které jsem částečně uveřejnila.

Adam Kajumi | Zdroj: Archiv Adama Kajumiho

Proč se Lenny rozhodla kontaktovat agenturu REACH OUT a začít pro ni pracovat? Co byla ta hlavní motivace?

V tom takzvaném OnlyFans management byznyse, zkratka pro to je OFM, to funguje trošku naopak. Majitelé agentur jsou převážně mladí muži. Bavíme se třeba o klucích kteří mají mezi 18, 22, 24 lety a hodně touží po rychlých penězích a jsou to oni, kteří si vyhledávají ty dívky. Často to je třeba přes Instagram nebo třeba i přes Tinder. Konkrétně v případě Lenny to bylo tak, že ona se s Adamem Kajumim znala z minulosti a on jí v nějaký moment řekl, že si myslí, že by mohla být modelkou na OnlyFans, nemusí dělat nic jiného, než dodávat nějaký obsah a oni jako agentura se postarají o to všechno ostatní. Nebude muset komunikovat s klienty, což je jedna z těch nejdůležitějších věcí, na kterých OnlyFans stojí. Nejde jenom o to, že to je pornografická platforma. Není to vlastně klasická pornografie. Třeba CEO OnlyFans ráda zmiňuje, že je to založené na kontaktu modelky s klientem. A agentura vlastně řekne, že se o tohle postará a modelka jen dodává content.

OnlyFans by asi rozporovali, že jsou pornografická platforma. Oni vždycky říkají, že umožňují sdílet autorům jakýkoli obsah.

Je tam celá škála obsahu samozřejmě. Ten pornografický, eroticky laděný, hraje prim, ale jsou tam i různí coachové, řeší se tam fitness, vaření… opravdu to není zaměřené jenom na obsah pro dospělé.

Smlouva s ďáblem?

Nicméně obsah pro dospělé a placení obsahu pro dospělé tam hraje zásadní roli. Tedy i to, že si tam klienti vyžadují i konkrétní obsah, a právě tuto komunikaci měla mít na starosti ta agentura. Lenny měla dodávat obsah. A podepsali na to nějakou dohodu, smlouvu.

K té smlouvě jsem se dostala. Lenny mi tvrdila, že celá ta smlouva a její podpis byly postavené tak, že po tom, co souhlasila, protože jí Adam Kajumi řekl, že bude vydělávat vysoké částky za práci, která nebude ani časově, ani nějak jinak náročná, tak dostala k podpisu dvě stránky té smlouvy. První a poslední. Úplně to nezkontrolovala a ve chvíli, kdy je podepsala, tak jí ta agentura dala k podpisu dalších několik stránek, ze kterých najednou zjistila, že ty podmínky jsou velmi přísné a že ta smlouva je nastavená pro její osobu velmi nevýhodně.

Co to znamená, jaké podmínky? Asi tam bylo uvedené, že musí dodat určitý počet fotek, videí, že tam jsou možná nějaké pokuty, když to nedodá…

To je jedna část, která je poměrně v tom agenturním byznyse běžná. Abych to trošku posluchačům a posluchačkám přiblížila, tak modelka musí třeba týdně odevzdávat nějaký obsah, který je různého charakteru a má sloužit pro různé účely. Protože OnlyFans není jenom o tom, že je tam ten erotický obsah uvnitř, ale vy si můžete chatovat a klienti po vás chtějí nějaký sexting, chtějí, aby ta situace někam gradovala. Takže vy posíláte víc vzrušující fotky, aby se navodila atmosféra… Zároveň ale potřebujete ty klienty nějak lákat, což se většinou odehrává na jiných sociálních sítích.

Třeba na Instagramu.

Třeba na Instagramu, často taky na Redditu, dokonce na síti X, prostě všude, kde to jde. Fotky jsou tam různé podle toho, co ty platformy umožňují. Třeba na Instagramu nemůže být explicitní obsah, tak jsou to většinou nějaké akty ve spodním prádle. Modelka tedy musí dodávat různé sady podle dohody, které se musí nějak obměňovat, a agentura to tam potom umisťuje. A to byla jedna část dohody.

To, co mi přišlo důležité, a to je možná gros toho příběhu, bylo, že ta odměna nebyla procentuální ze zisku agentury, ale byla nastavená paušálně. To znamená, že ta modelka podepsala, že bude dostávat za tuto práci 20 tisíc korun měsíčně, byl to opravdu poměrně velký balíček fotek a videí, které musela každý týden doručit, a že jí bude potom dáno 50 % z reklamy, pokud ta reklama bude úspěšná. A k tomu nikdy nedošlo.

A další důležitá věc je, že za každé porušení jakéhokoli bodu té smlouvy byla velká pokuta. Pokuty začínaly na 5 tisících, ale podle těch smluv, které my máme k dispozici, se mohly vyšplhat až do výše půl milionu. Smlouva obsahovala i takové věci, že modelka nesmí říct, že pracuje pod nějakou agenturou, že se o tom vůbec nesmí zmiňovat, aby to ti klienti nepoznali. O zaměstnavateli, tedy Adamu Kajumim, nesmí vůbec mluvit špatně, a po dobu 10 let musí o něm a o té agentuře mluvit pozitivně. Ve smlouvě je také zmíněné, že se nesmí fyzicky změnit.

Že si třeba nesmí ostříhat vlasy?

Nebo třeba přibrat. Nebo změnit svoji postavu. Protože oni se dohodli, že bude v tom OnlyFans spektru reprezentovat postavu takzvané lolitky.

Takže ve smlouvě má i roli, kterou má sehrávat.

V té smlouvě přímo ta role není, ale dohodli se na tom a je to potom smluvně dané, že se ta osoba nesmí změnit a vykročit z toho, čemu se říká niche, tedy z toho niche rámce, který tam dělá.

Tohle celé, co mezi sebou Lenny a ta agentura REACH OUT měly, nabylo nějaký pracovně právní vztah? Bylo to legální?

Do nějaké míry to samozřejmě legální je, otázka je tady morální. Ale tam se možná dostáváme ještě k jedné věci, která je pro ten příběh zcela zásadní. Té dívce se podařilo dostat se ke svému OnlyFans účtu. To je něco, co jsme tady nezmínili, protože když pracujete jako modelka, tak ke svému účtu nemáte přístup, ale má ho agentura.

Ten má ta agentura, která ho spravuje.

Lenny tedy nevěděla, kolik reálně vydělává. Šok přišel ve chvíli, kdy po roce trvajícího sporu s Adamem Kajumim napsala na OnlyFans servisní služby nebo help linku s tím, že jí byl účet ukraden. Zjistila, že si na tom účtu vydělala čtyři miliony korun, ale za ten daný rok si přišla na necelých 250 tisíc, spíš méně. A tady se už dá možná hovořit o nějaké lichvě, nechci to úplně právně zasazovat do nějakých rámců, ale tady se možná dostáváme i na nějakou hranu legality, která je velmi problematická.

Reagovala agentura nebo sám jednatel Kajumi na tvá zjištění? Kontaktovala jsi ho nebo jeho agenturu a ptala ses na tyto detaily? Jak to vysvětlují?

Agentura REACH OUT má jediného jednatele, jediného zaměstnance, jediného člověka, který v ní figuruje.

A to je Adam Kajumi?

Ano, je to Adam Kajumi. Několikrát jsem mu volala, psala jsem mu SMSky a na jeho mail, který má transparentně zveřejněný na všech svých sociálních sítích, jsem napsala celou sadu otázek, protože jsem opravdu stála o jeho vyjádření. Bohužel, myslím si, že ta influencerská kultura se odehrává trošku mimo rámce standardní žurnalistiky a ti lidé se vůbec necítí být povinováni zpovídat se našim médiím.

Trošku to chápu. Oni jsou takové instituce samy o sobě. Jsou to lidi s mnohem větším dosahem, než má kdejaká mediální platforma nebo mediální dům a podle toho se chovají.

Koho se mi ale podařilo zkontaktovat je druhá postava, která v tom příběhu byla důležitá, a to byl spolupracovník téhle agentury Adam Zachariáš. O něm se svého času hovořil jako o pravé ruce Adama Kajumiho. Byl to on, kdo za něj vyjednával celou řadu věcí. S Adamem Kajumim se rozešli ve zlém, takže byl poměrně ochotný mluvit. Samozřejmě se chránil a většinu problematických věcí hodil na něj. Minimálně v jednom případě vím, že se dopouštěl nátlaku, a to na matku této modelky, když jí psal zprávy, ve kterých hodně šermoval se zmíněnými pokutami a bylo to opravdu nátlakové. Chtěl po ní, aby zjednala pořádek a přemluvila svou dceru, aby jim ten účet vrátila. S ním se mi tedy podařilo mluvit, mluvil hodně i o Adamu Kajumim, vysvětloval, proč se vlastně rozešli. Sám má nyní vlastní OnlyFans management agenturu. Setkala jsem se s ním i virtuálně, protože jsem se infiltrovala do československých telegramových skupin, které se OnlyFans managementu věnují. Po dobu asi 4 měsíců jsem pozorovala, jak se ti to muži mezi sebou baví a jak vlastně celý ten byznys funguje. Trvalo mi chvilku, než jsem to pochopila.

Koordinují v tom kanálu třeba své kroky? A těch agentur, které nabízejí tyto služby modelkám, je několik?

Je jich celá řada. Některé se k tomu, že dělají OnlyFans management, vyloženě hlásí, některé jsou spíše zaměřené na tzv. modeling nebo na agenturní zastupování a do svého bia si nevkládají, že jsou agenturou pracující pro OnlyFans management a další platformy. Je asi dobré říct, že OnlyFans není jediná platforma s tímto typem obsahu, těch agentur je celá řada. A je také celá řada jednotlivců, kteří to dělají. Takže v té telegramové skupině byly nižší stovky lidí, kteří se spolu radili o tom, jakými různými podvodnými taktikami nalákat klienty k modelkám, jakým způsobem využívat tzv. chattery, což jsou lidi, kteří tam chatují, jak jim platit, neplatit, jak obcházet daně. Je to takový inkubátor.

Chatteři jsou lidi, kteří za modelku komunikují s těmi klienty? Takže ve skutečnosti to pak ani není ta dotyčná osoba, se kterou si člověk, který si za to zaplatí, píše?

Přesně tak. To je asi jedna z těch nejdůležitějších částí toho agenturního byznysu, který je postavený na takové pyramidě. Funguje to tak, že agentura najímá další lidi, pokud jsou to cizojazyčné modelky nebo potřebuje komunikovat v angličtině, najímá často lidi z Filipín. Ale jsou i čeští a slovenští chatteři pro české a slovenské publikum. Chatterři jsou také často terčem nějakého vykořisťování nebo ne úplně etického zacházení. Mám screenshoty, ze kterých je vidět, jak se správci těch agentur baví o tom, jak docílit toho, aby jim nemuseli zaplatit. A když už jim platí, tak jim dávají velmi nízká procenta ze svého zisku.

Pokus o sebevraždu

Zmínila jsi slovo vykořisťování, to je to, co jsme přesně řešili v prosinci před pěti, šesti měsíci, kdy jsem se tě mimo jiné ptal na to, jestli to OnlyFans řeší nebo neřeší. A zmiňovali jsme tu mantru, kterou mají už řadu let také na svém webu, že bojují proti modernímu otroctví. Ptám se tě, jestli je vůbec v moci té platformy, a je už jedno, jestli to je OnlyFans, Fansly, Just For Fans, kontrolovat jednotlivé případy modelek, modelů, agentur, zda k něčemu takovému může docházet. Vracím se k tomu nejzásadnějšímu, co jsi říkala: Lenny tvrdí, že dostala jenom zlomek z peněz, které za tu dobu, co pro Kajumiho pracovala, vydělala.

Čím víc se do těch příběhů nořím, a čím víc toho o celém fungování tohohle byznysu vím, tak si troufám tvrdit, že v moci té platformy to je. Já jsem jim poslala celou řadu dotazů na všechny možné e-maily, které jsou pro novinářstvo i pro komunikaci obecně s veřejností. Nedostala jsem nikdy žádnou odpověď. Ta moje hlavní otázka byla, jestli si vedou nějaké záznamy o tom, jaké procento trhu je spravováno agenturami a jaké reálnými modelkami. Nikdy jsem na tuhle otázku nedostala odpověď. Myslím si, že na to odpovídat nechtějí, protože by se strašně jednoduše zbortil celý ten koncept, na kterém to stojí.

Na druhou stranu je důležité říct, že ve chvíli, kdy jim Lenny napsala, tak odpověděli opravdu obratem a přístup k jejímu účtu jí zařídili v rámci dnů. A to je pozitivní zpráva. Myslím, že nějakým způsobem tvrdí, že jim jde o ochranu modelek. Nemyslím si, že je ta ochrana dostačující a měli by zapracovat na tom, aby byla lepší, právě třeba z hlediska toho ekonomického vykořisťování. Protože když se bavíme o tom, že někdo vydělal čtyři miliony, ale reálně si sáhl na 250 tisíc, tak to je zcela skandální.

Ale nebylo to v té smlouvě? Nesouhlasila s těmi podmínkami?

Ano, ale bylo tam i to, že bude dostávat nějaká procenta zisku z reklamy, ale bylo jí permanentně vtloukáno do hlavy, že je ten účet neúspěšný.

A to nebyla pravda.

A to nebyla pravda, ten účet byl velmi úspěšný, měl hodně předplatitelů, ale ona žila celou dobu pod tlakem, že musí v tom obsahu přitvrdit, že musí dělat explicitnější fotky, že musí fungovat trochu jinak a tak dále.

Což ji potom vedlo k tomu, aby napsala na tu platformu a snažila se získat svůj účet zpátky pod vlastní kontrolu. To znamená, že byla pod čím dál tím větším psychickým tlakem? Že na ni ta agentura tlačila, vydírala ji?

Neřekla bych tomu úplně nutně vydírání, ale nátlak bych tam asi viděla. Mám k dispozici skoro veškerou komunikaci mezi Lenny a mezi Adamem Kajumim, nebo Adamem Zachariášem, to je celkem jedno, kdo z nich dvou komunikoval.

Říkali jí, že ten účet funguje jenom tehdy, když chtěla odejít. Zhruba půl roku se snažila z té smlouvy vyvázat, opakovaně píše o svém velmi špatném psychickém stavu, že ji lidi poznávají, že jí chodí strašné urážky, že je úplně zoufalá, vyhodili ji kvůli tomu z práce, protože se přišlo na to, že dělá OnlyFans. Dostala se do strašně těžkých psychických stavů, které se začaly projevovat třeba tak, že si vyholila část hlavy, potetovala se, snažila se různými způsoby atakovat ty nižší pokuty uvedené ve smlouvě, aby ji sami vyhodili, protože neviděla žádnou jinou cestu, jak tu situaci zvládnout.

A co je asi nejhorší je, že ona důsledkem, nebo řekněme souběhem těchto různých událostí a jejího špatného psychického stavu, který hodně souvisel s prací pro agenturu, se Lenny pokusila o sebevraždu. A ani tento moment nedonutil Adama Kajumiho k tomu, aby ji nechal jít. Mám videa, kdy za ní přijede do psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Skončila kvůli tomu v léčebně?

Skončila hospitalizovaná. Pokusila podřezat si žíly. Na těch zmíněných videích je Lenny, jak chodí areálem bohnické psychiatrické léčebny, má obvázané ruce a Adam Kajumi ji nutí točit dál propagační videa na ty kanály, aby lákal klienty na ten její OnlyFans profil. Nenutí ji natáčet přímo OnlyFans videa, ale nutí ji natáčet videa, která by umístil na TikTok, na Instagram a na další sociální sítě. A reálně tam vidíme osobu, která je v hospitalizaci po pokusu o sebevraždu.

Plus došlo ke kontaktování její rodiny tou agenturou.

Ze strany Adama Zachariáše, který tehdy pracoval pro tu agenturu. Přesně tak.

Příběh extrémní emancipace a statečnosti

Jak je Lenny teď? Co dělá? Jak to celé dopadlo, pokud to už nějak dopadlo?

Dopadlo to velmi zvláštně. A to souvisí vlastně trošku taky s podhoubím OnlyFans management byznysu. Ona vlastně nezvládala zamezit tomu, aby byl ten účet dál aktivní. Neměla jinou cestu, než říct, že byl ukraden.

Protože v době, když už třeba neposílala žádné fotky nebo videa, pokud taková doba nastala, tak ta agentura mohla dál recyklovat staré fotky, videa a udržovat ho aktivní.

A to se stále…

To se stále děje?

Ten účet je teď pravděpodobně ve správě jiné agentury. A my nevíme vůbec...

Takže Lenny už ho zase nemá pod kontrolou?

Nemá ho pod kontrolou a nevíme, komu ten obsah, který té agentuře naposílala, agentura prodala. A nevíme ani, jestli to byla ta agentura. Ten účet je znovu aktivní. Před časem se to zjistilo. Jsou znovu aktivní nějaké kanály na těch sociálních sítích, kde se recyklují rok a půl stará videa a Lenny opět musela napsat na OnlyFans, že jí byl účet ukraden. Teď je v právním vyjednávání s Adamem Kajumim a s jeho právníky.

Řeší to právními kroky a ten spor může gradovat.

Může gradovat. Je vtipné, že Adam Kajumi a jeho právníci to formulují tak, že ve chvíli, kdy si ona ten účet zpátky přivlastnila, tak připravila firmu REACH OUT o peníze, a ne naopak, že by Adam Kajumi připravil o peníze ji. Myslím, že primárně jde opravdu o to, aby ustal ten koloběh neustálého šíření a zakládání nových OnlyFans účtů, které ona vůbec nemá pod kontrolou.

Ale na druhou stranu si myslím, že to je příběh extrémní emancipace a statečnosti, protože Lenny si našla skvělou práci, která ji baví. Nedávno v té práci někdo zjistil, že byla OnlyFans modelka, ale nezasáhlo ji to a zvládla tu situaci dobře vykomunikovat. Postavili se za ní nadřízení, řekli, že jim to je jedno, že je dobrá pracovnice a myslím si, že překonala ten moment, a to je možná důležité sdělit, kdy se Adama Kajumiho bála.

Dostala jsem se do kontaktu s dalšími dvěma modelkami. Jedna se trošku rozpovídala, měla úplně stejnou smlouvu, potvrdila všechno, na co jsem se jí ptala. Další mi napsala, že se mi velmi omlouvá, ale že do sporu s Adamem Kajumim nepůjde. A já si myslím, že to ukazuje na tu dominantní roli tohoto influencera na OnlyFans management poli, kdy on opravdu těží z toho, že je to slavný influencer. To je něco, co stojí trochu mimo standardní média, ale bavíme se o lidech, kteří mají opravdu vliv. A ten vliv není jenom směrem k modelkám, ale on sám sebe pasuje i na vzor mladého mužského podnikání a učí další mladé muže, jak pracovat v OnlyFans byznysu.

A Lenny se tomu postavila, snaží se to právně řešit a snaží se od toho odstřihnout a zapomenout na to.

Nemyslím si, že potřebuje nutně zapomenout. Myslím, že pro ni bylo opravdu důležité to, že si řekla, že se nebude bát těch pokut, že se nebude bát osoby Adama Kajumiho, a že se nebude bát toho, že ji může i veřejně zesměšňovat, napadat a tak dále. Že je pro ni důležitější její vlastní osobní integrita než strach, kterým byla ovládaná po dobu toho roku a který ji vlastně dovedl až k pokusu o sebevraždu.

Redakce V12 se pokoušela s Adamem Kajumim spojit, nabídla mu prostor pro reakci na zveřejněné informace webu Page Not Found, ale do uzávěrky epizody této možnosti nevyužil.