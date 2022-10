Z Horního rybníka v teplické Zámecké zahradě zmizí ryby. Město připravuje dvacetimilionovou revitalizaci

Výlov po tolika letech není jednoduchý, vysvětlil šéf lovící party Lukáš Drbal. „Zkusíme tahat sítě přes lodě a budeme hodně závislí na tom, jaký nepořádek je na dně. Jestli budeme tahat sítě, nebudeme tahat sítě. Po těch letech nikdo z nás neví, jak to vypadá,“ líčil Drbal.

„Záludnosti, naházené odpadkové koše, občas lavička od lidí, bahna až 130 centimetrů na nejhlubším místě. Takže nikdo nemůže jít do vody, proto se všechno bude dělat z lodě. Nejspíš to bude celý víkend,“ dodává Drbal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o výlovu ryb

Zhruba po půl hodině na vodě rybáři vytahují první várku ryb. Je v ní například spousta malých ryb obalených bahnem, které musí opláchnout vodou a pak je roztřídit.

„Ryby se budou transportovat do sportovních revírů tady v teplickém okrese. Samozřejmě nevidíme do vody. V případě, že by tady byl hezký generační candát, který by se dal vytírat, tak vybrané druhy ryb by se transportovaly do Ústí na rybochovný zařízení,“ popisoval předseda místní organizace Českého rybářského svazu Jan Hromádka..

„Podle toho, co jsme za ta léta vypozorovali, co se sem nasazovalo a co nám říkali pamětníci, tak čekáme, že by tu měli být velcí úhoři, velcí kapři, velcí amuři, kteří šli vždy vidět, když bylo sluníčko, když se vyhřívali a baštili rohlíky. Pak je tu spoustu bílých ryb, ať je to perlín, plotice, cejni. Víme, že je tu poměrně velká populace candáta v horní nádrži. To je část pro veřejnost. Je tam odlovený jeden sumec, přibližně metr a půl velký albín, což je vzácná forma,“ říkal Hromádka.

Revitalizace rybníku

Horní rybník v zámecké zahradě teď rybáři vylovují proto, že by ho příští rok měla čekat revitalizace.

„Jde především o to, aby okolí rybníka bylo příjemné pro návštěvníky Zámecké zahrady. To znamená upravit břehové partie, tak aby se kolem rybníku dalo chodit. Opravit na hrázi věci, které nefungují – výpusť, aby fungovala dobře, částečně některé věci na hrázi, které jsou rozbité,“ vysvětloval mluvčí města Robin Rörich.

Na to má město v rozpočtu připravených 20 milionů korun. Přesnější odhad nákladů ukáže až chystaný projekt.