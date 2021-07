V Praze začaly dvě velké výluky tramvají na Národní třídě a Vinohradské. Prodloužil se ale provoz metra

V Praze ve čtvrtek začaly dvě velké tramvajové výluky. Dopravní podnik uzavřel trať mezi Lazarskou, Národní třídou a Újezdem a také část Vinohradské třídy. Obě výluky potrvají až do srpna, cestující by se měli připravit na delší přestupy a taky zpoždění na některých linkách. Ve čtvrtek a v pátek jim v ulicích budou s cestou radit informátoři dopravního podniku. Opět se ale od čtvrtečního dne obnovuje provoz metra do půlnoci. Praha 9:41 15. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prahu čekají velké výluky tramvají (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přestupní uzel na Národní třídě je mnohem klidnější než obvykle. Místo stovek cestujících na místě prochází jen několik lidí a dozvídají se, že do tramvaje tentokrát nenastoupí. Radí jim informátoři dopravního podniku, kteří jsou ve čtvrtek po celém městě. Zásadní dopravní komplikace ale zatím hlášené nejsou, zpoždění tramvají jsou nejvýše do pěti minut.

Druhá velká výluka začíná v Praze na Vinohradech. Z provozu vyřadí Vinohradskou od Olšanských hřbitovů po Muzeum. Kvůli tomu pojedou na velmi vytížený dopravní uzel Floru jenom linky 10, 15 a 16. Po Vinohradské ale na rozdíl od Národní třídy pojedou náhradní autobusy.

Připomínáme dvě velké změny, které nás od zítra čekají: Výluka na trati mezi Újezdem a Lazarskou při které se centrální přestupní bod přesune na Karlák https://t.co/0O32WXCFcM a výluka mezi zastávkami I. P. Pavlova, Jiřího z Poděbrad a Olšanské hřbitovy https://t.co/gbeGNy0OXk pic.twitter.com/jTSEWZG2fp — PID (@PIDoficialni) July 14, 2021

Cestující si mohou aktuální zpoždění svých spojů ověřit na webu mapa.pid.cz, včetně toho, zda spoj míří do zamýšlené destinace. Cestujícím pomůže i aplikace PID Lítačka, kde si mohou najít přímá spojení, kam se i přes výluky dostat. Pro cesty po centru je momentálně pokud možno lepší využít metro a také sledovat hlášení. Uzavírky jsou po celém městě i pro motoristy, nemusí se tak vyplatit před zpožděním utéct do auta.

Metrem až do půlnoci

Pražské metro bude od čtvrtka jezdit opět do půlnoci. Praha, ROPID a dopravní podnik (DPP) se rozhodly provoz metra prodloužit v návaznosti na růst poptávky a počtu přepravených cestujících v metru po 20.00. Provoz metra dosud končil kolem 23.00, omezen byl kvůli nižšímu počtu cestujících souvisejícímu s protiepidemickými opatřeními v zemi.

Poslední vlakové soupravy na lince A pojedou od čtvrtka ze stanice Muzeum směrem ke stanici Depo Hostivař v 00.07 a ze stanice Můstek směrem do stanice Nemocnice Motol o minutu později. Na lince B budou vlakové soupravy odjíždět ze stanic Florenc na Černý Most a ze stanice Můstek na Zličín v 00.04. Vlak do stanice Háje pojede ze stanice Muzeum na lince C v 00.02 a poslední spoj ve směru Letňany bude z Florence odjíždět v 00.05.

Poptávka a počet přepravených cestujících v metru po 20. hodině stoupá a proto se od zítřka prodlouží provoz do půlnoci. https://t.co/IbdOTI0MuS pic.twitter.com/ULGlf2ixL9 — PID (@PIDoficialni) July 14, 2021

Na poslední spoje pražského metra budou navazovat poslední denní spoje autobusů a tramvají. V návaznosti na prodloužení provozu metra se mírně prodlouží také denní provoz povrchové MHD.

Ze svých konečných budou autobusové i tramvajové noční spoje nově vyjíždět kolem 23.45, zatímco v současnosti to bylo mezi 23.00 a 23.30. Odjezdy posledních večerních spojů příměstských autobusů a vlaků zatím zůstávají zachovány.

Pražská MHD a příměstské a regionální autobusy nyní jezdí podle prázdninového jízdního řádu, v plném provozu začnou tramvaje a soupravy metra jezdit od 28. srpna.