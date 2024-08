Výnosy ze zmrazených ruských aktiv budou použity na vojenskou podporu Ukrajiny, oznámila Černochová

Část příjmů ze zmrazeného ruského majetku v Evropské unii bude vynaložena na dodávky munice pro Ukrajinu, kterou pořídí Česká republika. Bude tak možné koupit další stovky tisíc kusů velkorážové munice, oznámila v úterý na síti X ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Rozhodla o tom podle ní Evropská unie. Konkrétní částku nesdělila. Praha 10:39 20. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci poblíž hranice v Sumské oblasti | Foto: Viacheslav Ratynskyj | Zdroj: Reuters

„Je to další důkaz důvěry spojenců v Českou republiku a v naši muniční iniciativu. Jde o jedinečnou příležitost, jak Ukrajinu podpořit, využít k tomu zdroje původně patřící Rusku a ušetřit veřejné finance evropských zemí,“ uvedla ministryně.

Na využití výnosů ze zmrazených ruských aktiv na okamžitou vojenskou podporu Ukrajiny se členské státy Evropské unie shodly v květnu. Celková výše těchto prostředků je 1,4 miliardy eur (zhruba 35 miliard korun), část z nich využije české ministerstvo obrany.

Resort bude podle požadavků dárce peněz, tedy Evropské unie, zprostředkovávat pořízení munice tak, aby byly naplněny urgentní vojenské potřeby specifikované ukrajinskou stranou, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Dodávky munice se uskuteční v nejbližších měsících.

„I v tomto případě jde o dodávky citlivého vojenského materiálu zemi, která je ve válce proti agresorovi. Nelze tedy sdělit další podrobnosti, protože bychom tím pomoc Ukrajině mohli ohrozit,“ uvedla Černochová. „Můžu nicméně říct, že díky využití výnosů ze zmrazených ruských financí, uvolněných Evropskou unií, dokážeme Ukrajině dodat několik stovek tisíc kusů velkorážové munice,“ dodala.

Do české iniciativy, která shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici i v zemích mimo Evropskou unii, dosud přispělo 15 zemí. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka zhruba 50 tisíc kusů munice. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Sama Česká republika přispěla téměř 866 miliony korun. Do konce roku by mělo být na Ukrajinu dodáno 500 tisíc kusů munice.