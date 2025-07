Výpadek proudu zapříčinil v Praze přes sto výjezdů, nejčastěji k lidem ve výtazích, říká mluvčí hasičů

Kvůli pátečnímu masivnímu výpadku proudu vyjížděli hasiči v hlavním městě nejčastěji k lidem uvíznutých ve výtazích. Lidi ale volali i kvůli podezřením na požáry, když viděli nad střechami nějaký kouř. „Na území hlavního města Prahy evidujeme přes stovku výjezdů,“ říká pro Radiožurnál mluvčí Hasičského záchranného sboru v Praze Miroslav Řezáč. Rozhovor Praha 20:30 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražští hasiči obvykle řeší vyproštění z výtahu řádově v desítkách případů za měsíc, kvůli blackoutu to bylo v pátek více než stokrát | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč vás dnes lidé v souvislosti s výpadkem elektřiny nejčastěji volali?

Výjezdy byly hlavně kvůli osobám, které byly uvězněny ve výtazích. Ty samozřejmě bez elektrického proudu nejedou, takže jsme jezdili celou tu dobu během výpadku právě na vyproštění osob z výtahových kabin.

Je pro vás vyprošťování z výtahu spíš rutina, nebo tam byl i výtah, který vám dal nějak více zabrat?

Pro nás to není úplně neobvyklý případ. Těch vyproštění z výtahu máme řádově desítky případů během měsíce. Takže jsme samozřejmě školeni na to, jak vyprošťovat osoby. Záleží tam určitě na výrobci toho výtahu, na stáří výtahu i na systému toho, jak s výtahem můžeme manipulovat. Ale vesměs to pro nás není nějak neobvyklé a jsme na tyto situace připravováni.

Lidé volali i kvůli kouři na střechách

Kolik výjezdů souvisejících s tím výpadkem energie jste dnes absolvovali?

Ohledně dnešního výpadku energie na území hlavního města Prahy evidujeme přes stovku výjezdů. Většina z těchto případů byla o vyproštění osob z výtahu, ale setkali jsme se i s nahlášenými požáry, kdy nám obyvatelé volali, že vidí kouř na střeše. Všechny tyto případy jsme prověřili a ve většině z nich bylo zjištěno, že se jedná o start záložních agregátů, dieselagregátů, kdy dochází k vývinu nějakého kouře, a to zapříčinilo právě černý oblak nad budovami.

Říkal jste ve většině? To znamená, že jste museli řešit i nějaký požár?

Řešili jsme dva požáry, ale to se jednalo o požár koše, kde jsme opravdu ten požár uhasili.

Také například přestalo jezdit metro nebo vlaky. Museli jste také vyprošťovat lidi z metra? Nebo museli jste zasahovat kvůli zastavení dopravy?

Doprava se nás moc nedotkla, to spíš řešili hasiči Dopravního podniku hlavního města Prahy, a metro podle našich informací stálo opravdu chvíli. Myslím si, že to postihlo pouze linku B, takže k nějakým evakuacím, ať už prostoru metra nebo třeba vlaků, za nás nedocházelo.

Jak fungovalo spojení vám jako samotným hasičům? Tam jste, předpokládám, v běžných dnech také závislí na elektřině.

Určitě, tak to spojení funguje, je závislé na elektrické energii. Systém ale máme velice dobře pokrytý, takže ani k výpadkům rádiových služeb u nás nedocházelo. A samozřejmě jsme připraveni, pokud by k nějaké takové situaci došlo, okamžitě přejít na telefonní komunikaci přes mobilního operátora.

Dokázali jste takto mimořádnou situaci v Praze zvládnout s těmi běžnými lidmi ve službě, nebo jste museli povolávat posily?

Co se týče profesionálních hasičů, s těmi jsme byli schopni to zvládat. Ještě jsme si na pomoc povolávali jednotky Sboru dobrovolných hasičů tady na území hlavního města Prahy. Jediné, co jsme posílili, byli příslušníci na krajském operačním a informačním středisku, kde jsme navyšovali jejich stav o pět v době toho nejčastějšího volání, abychom stíhali odbavovat jednotlivá volání a abychom stíhali potom distribuovat ty případy mezi jednotky, které v Praze zasahovaly.