Lidé v Brně čekali na očkování ve frontě přes hodinu. ‚Vypadl státní systém,‘ vysvětluje nemocnice

V očkovacím centru na brněnském výstavišti došlo během pondělního dopoledne k výpadku systémů. Kvůli tomu se na místě vytvořila zhruba hodinová fronta. „Primárně vypadl státní systém, který generuje certifikáty o očkování,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Situaci se už podle ní podařilo dostat pod kontrolu a doba čekání se zmenšuje. Brno 12:48 7. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před očkovacím centrem v brněnském výstavišti se dopoledne tvořila fronta | Foto: Šárka Syslová | Zdroj: Facebook | ©

„Dneska to bylo extrémní. Všem lidem se omlouváme,“ popsala situaci Plachá. „Vypadly všechny systémy, které používáme, ale primárně to nebyla naše chyba,“ vysvětlila. Výpadek nastal poté, co přestal fungovat systém, ze kterého zdravotníci tisknou potvrzení o očkování.

Problém se dotkl zejména lidí, kteří na očkování čekali dopoledne. Někteří mohli před branami centra stát i hodinu. Fronta se už zmenšuje. „Naši pracovníci dnes pojedou i na úkor svého oběda, aby to odkázali odbavit, a zdrží se déle,“ dodala mluvčí. Běžně pracovníci centra během oběda na 20 minut zavřou.

Nedodržování časů

Mluvčí ale zároveň zmínila, že se menší fronty u brněnského výstaviště tvoří i jindy, protože lidé nedodržují časy, na které se přihlásili. „Prosíme, aby lidi časy dodržovali, aby se tam neštosovali. Ráno je fronta vždycky větší, protože objednaní lidé chodí s časovým předstihem,“ popsala.

Někteří se podle ní dostaví i s hodinovým předstihem, což je zbytečné. Centrum totiž odbaví 150 lidí za čtvrt hodiny, a pokud se někteří rozhodnou přijít dřív, může nastat problém.

Celý proces mohou zároveň sami urychlit. Stačí, když si na stránkách Fakultní nemocnice Brno stáhnou dotazník, který předem vyplní. Jinak ho dostávají přímo v centru.

Server iDnes.cz upozornil, že během dopoledne nefungoval ani portál eIdentita.cz. Nebyly dostupné základní registry a národní identitní autorita. Lidé se tak nemohli přihlásit například do Portálu občana, do daňového portálu finanční správy nebo Očkovacího portálu občana. Jestli spolu výpadky souvisí, redakce zjišťuje. V minulých dnech se s potížemi potýkal i systém na vydávání občanských průkazů a pasů.