‚Vypíšeme novou veřejnou zakázku.‘ Moravská Třebová musí odložit přestavbu chátrající fabriky

Moravská Třebová začne přestavovat nevyužívanou fabriku, kterou odkoupila od bývalého majitele. Chce z ní udělat kulturní a společenské centrum. Práce na první etapě přestavby měly začít letos na podzim, termín zahájení se ale trochu zpozdí. „V prvním výběrovém řízení nám došly vysoké nabídky, z toho důvodu bylo nutno upravit projektovou dokumentaci,“ vysvětluje pro Český rozhlas Pardubice vedoucí odboru investic Petr Matějka.

Přestavba brownfieldu v Moravské Třebové se zpozdí (ilustrační foto) | Foto: Ota Bartovský/Mf Dnes + LN | Zdroj: Profimedia

„Probíhají stavební práce, které se přímo netýkají první etapy rozšíření parku u muzea. Jedná se o výměnu inženýrských sítí, jak kanalizace, tak vodovodního řádu, a to tak, aby byly nové, než dojde k finální úpravě povrchů a následným pracím v okolí,“ říká Matějka.

Hlavní práce etapy přitom měli začít na podzim, nyní je však třeba upravit projektovou dokumentaci.

„V prvním výběrovém řízení nám došly vysoké nabídky, z toho důvodu bylo nutno projektovou dokumentaci upravit. Budeme vypisovat novou veřejnou zakázku, počítáme s výběrem zhotovitele na přelomu listopadu a prosince. Se zahájením prací počítáme buď v prosinci, nebo v lednu příštího roku,“ přibližuje vedoucí odboru investic.

V areálu bude nejprve nutné provést demolici části budov. Podle Matějky zůstává původní hala a bývalá kotelna, naopak bude nutné demolovat budovu mezi halou a kotelnou nebo zadní přístavby, které nemají historickou hodnotu. Celý areál se otevře směrem k muzeu. Město také hodlá zachovat zeleň.

„Dojde k posunutí plotu mateřské školky směrem do jejího areálu. Jak jsou ty budovy, které budeme demolovat, tam zase zahradu mateřské školky zvětšíme tak, aby zůstaly výměry stejné. Počítá se tady se zelenou plochou, vzniknou i parkovací stání,“ upozorňuje.

Parkovací místa město postaví například v Jiráskově ulici, kde budou podle Matějky také zatravňovací dlaždice, které vsakují vodu a umožní městu s ní řádně hospodařit. První etapa přestavby brownfieldu bude hotová v příštím roce. Do budoucna budou zbývat ještě čtyři.

