Výpověď bez důvodu nepatří do 21. století, varuje Středula. Vlnu propuštění nezpůsobí, oponuje Zikeš

V Česku je podle Národní ekonomické rady vlády pro nastartování ekonomiky nutné reformovat pracovní trh. Jedním z opatření má být možnost výpovědi bez udání důvodu. „Nebudete se moci ani bránit u soudu," říká šéf odborů Josef Středula. Zaměstnavatelé by naopak tento krok uvítali. „Ale nechtějme za tím vidět, že se najednou začne hromadně propouštět bez udání důvodu. To prosím ne," zdůrazňuje Jan Zikeš z konfederace zaměstnavatelských svazů. Pro a proti Praha 20:24 1. února 2024

Podle Josefa Středuly by návrh ekonomické rady vrátil Česko mezi země, které nemají nic společného s demokratickým vývojem.

„Váš kápo bude mít možnost vás bez ohledu na to, jestli jste něco způsobil, nebo nezpůsobil, vyhodit z práce. Dokonce vám nebude muset říct, jaké byly pro to důvody, a vy se nebudete moci ani bránit u soudu. To znamená, že nemáte právo na spravedlivý proces, což považuji za rozpor s Ústavou,“ upozorňuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus.

Hrozí podle něj, že zaměstnavatelé budou vyhazovat lidi proto, že třeba nebudou sympatičtí nebo loajální. „Toto vůbec nemůže obstát v 21. století a takový nástroj nepatří do žádné moderní právní úpravy. Pokud zná zaměstnavatel zákoník práce, v žádném případě takový nástroj nepotřebuje,“ zlobí se.

Místo důvodu dohoda

Podle Zikeše ze svazu zaměstnavatelů ale nic takového nehrozí. Připomíná, že existuje ochrana zaměstnanců.

„Uvědomme si, že jsou tam legislativní brzdy. To znamená, že když člověk chce a bude na tom trvat, zaměstnavatel mu důvod musí dát. Pak jsou tam i finanční brzdy, že dostane násobky odchodného a podobně. Takže ono to není tak úplně jednoduché,“ oponuje tajemník Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Podle něj by se novou úpravou zjednodušila i výpověď u zaměstnanců, kteří jsou problémoví nebo vykazují chyby v práci a které současný zákon chrání.

„Podle současného zákoníku práce nevíte co s ním, jak se ho zbavit, jak dál postupovat. Budete hledat důvody k výpovědi. Pak to dáte k soudu – vyhraje, prohraje? Tady je jednodušší se s tím člověkem prostě dohodnout, že dostane výpověď a vyplatí se mu dvojnásobek. Myslím si, že řada lidí na to přistoupí. Je to ale jenom střípek v mozaice různých výpovědních důvodů,“ naznačuje Zikeš.

Neznalost zákoníku práce

Středula s tím ale nesouhlasí: „To, co říká pan Zikeš, je lež. A docela vážná. Jenom ukazuje to, s čím mám bohužel největší zkušenost, že sami zaměstnavatelé vůbec netuší, co je napsáno v zákoníku práce.“

Dohodnout se se zaměstnancem a vyplatit mu odstupné je podle něj možné i dnes, protože to zákoník práce umožňuje.

„Dohoda mezi oběma je věc, která není problém. Pan Zikeš potvrdil to, čeho jsem se obával. Že budeme vyhazovat lidi podle toho, jaký mají názor, nebo je to takzvaný troublemaker. Ale ten přece dělá nějaké chyby a vy ho můžete podle porušení pracovní kázně, pokud je opakované, propustit úplně stejně,“ argumentuje šéf odborů.

„A pokud chcete někomu nabídnout 24měsíční nebo 48měsíční odstupné, věřím tomu, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem rychle dohodne, k tomu nepotřebujeme výpověď bez udání důvodu. Takže tady je flagrantní neznalost zákoníku práce,“ opakuje odborář.

Nástroj na potížisty

Zikeš připouští, že zaměstnavatel má i dnes podle zákoníku práce celou škálu výpovědních důvodů, když se chce rozloučit s nějakým zaměstnancem. Je ale podle něj obtížné dokazovat, že daný člověk neplní svoji pracovní náplň.

„A pokud tam máte troublemakera, člověka, který nechce pracovat, vyhýbá se pracovním povinnostem, musíte hledat důvody. A hledání relevantních důvodů je někdy velmi obtížné. A když nemáte úplně přesný důvod, prostě použijete toto. Já v tom nevidím nic špatného,“ brání se Zikeš.

„Výpovědních důvodů je celá řada a myslím, že to je velmi moderní nástroj. Ale nečekejme, že až to bude prostě schváleno, tak tady budou stovky a tisíce výpovědí bez udání důvodu. Ani náhodou,“ nepochybuje.

„Předpokládám, že se to ještě bude probírat. Je to celý komplex změn zákoníku práce, které v současné době probíhají na expertních úrovních, tak nechme ty experty jednat,“ vybízí k trpělivosti zástupce zaměstnavatelů.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu, audio najdete nahoře ve článku.