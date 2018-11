Výpověď, psychiatrie i práce v Agrofertu. Babiš mladší popsal v e-mailu svou životní situaci

Premiérův syn Andrej Babiš mladší popsal loni Blesku v e-mailu svou životní situaci. Přiblížil v něm, jak se dostal do léčebny a pracoval pro Agrofert. Zároveň zmínil lékařku Ditu Protopopovou i jejího manžela Petra Protopopova. Babiš mladší čelí spolu s dalšími šesti lidmi obvinění v kauze Čapí hnízdo. Mezi nimi je i premiér a šéf ANO Andrej Babiš, jeho manželka Monika, dcera Adriana Bobeková a švagr Martin Herodes. Praha 11:30 15. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší. | Zdroj: TV Seznam

„Roku 2015 jsem dal výpověď v práci (Travel Service). Šel jsem v depresi (kvůli pracovní situaci/osobní krizi) řídit auto a omylem ho zastavil na odstaváku D1 vedle Průhonic,“ popisuje v e-mailu, který zveřejnil Blesk. Zpráva přišla vloni v květnu do schránky redakce a odesílatelem má být Andrej Babiš mladší, syn premiéra a miliardáře Andreje Babiše.

„Policie si mě všimla, zastavila za mnou, vystoupila. Dovoloval jsem si a naschvál jsem jim řekl nesmysl. Zavolali sanitku, neptali se mě na identifikaci, tak jsem vystoupil z vozidla, abych ji z kufru vyndal – ihned mě sundal (policista pozn. red.) na zem a dal mi pouta (policisté byli minimálně tři, plné auto), byl jsem naložen do sanitky, identifikován a odvezen do psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě,“ doplňuje.

V této léčebně strávil podle svých slov minimálně týden, poté se prý přesunul do Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

„Byla mi nasazena doktorka Dita Protopopová, která je dodnes nedobrovolně/dobrovolně (obojí je pravda technicky) má doktorka. Já jí nedůvěřuji,“ psal tehdy Babiš mladší s tím, že v září 2015 byl z léčebny propuštěn a začal se o něj starat její manžel Petr Protopopov.

Později pak oba dostali práci v Agrofertu, který nejprve vlastnil jeho otec Andrej Babiš, loni v únoru jej ale vložil do svěřenských fondů.

„Pracuju v Agrofertu, kde jsem sehnal povolání, a člověk, který se stal mým 'ochráncem' (manžel mé psychiatričky), také dostal automaticky povolání v Agrofertu, pracujeme společně = nosíme balíky, poštu, lidi, ale také špinavé prádlo,“ přibližuje Andrej Babiš mladší.

„Protopopova zajímá jenom Rusko a logicky jeho vlastní rodina plus tahat na branku v práci. Protopopovou zajímá její rodina a kariéra, moje zdraví je v haj*lu,“ tvrdí Babiš mladší.

„A co se týče vlastního přání a svobody od útisku, tak to v žádném případě nepřichází v úvahu. Schizofrenií trpící lidé mají menší práva než kriminálníci. V ČR nemám žádná práva!!!!! Ten Rus se mi také smál, že to jenom v Americe ti může pomoci právník,“ popisuje.

„Květen 2017 – situace mezi vztahem pečovatel (Protopopov), pacient (já) a doktorkou – která cení zuby, když je konfrontována (Protopopová) – je tak neúnosná, že jsem schopen vidět z téhle časové dálky svůj vlastní hrob/ invalidní židli nebo minimálně zdravotní problémy. Nechci brát léky,“ uzavírá pak Babiš mladší.

Národní ústav duševního zdraví před časem prověřil lékařské zprávy Dity Protopopové a konstatoval, že jsou v souladu s lékařskou etikou.