Lidé můžou jít do nemocnic, kde neprotestují. Péče se úplně obnoví až v lednu, říká šéf svazu pacientů

Premiér Petr Fiala (ODS) se dohodl s lékaři, že na platy zdravotníků ve všech nemocnicích půjde o 9,8 miliardy korun víc. Dobrovolné přesčasy vypovědělo 6000 lékařů. Nemocnice s nimi teď řeší, jak se k běžné péči vrátí. „Ti, co jsou ve 14 dnech před námi, tak by měli být znovu kontaktování, aby jim byl nabídnut termín,“ vysvětluje pro Radiožurnál prezident Svazu pacientů České republiky Luboš Olejár. Rozhovor Praha 9:10 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékařské vyšetření srdce (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké máte aktuální informace z nemocnic? Stahují lékaři výpovědi?

Máme informace z některých nemocnic, že už včera byly vydané pokyny k tomu, aby se neposkytovaly neplánované dovolenky, aby se lékaři nepouštěli na školení, semináře, konference, aby zůstali k dispozici pro nemocnici, pro zaměstnavatele.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Jde i koordinaci ze strany zdravotních pojišťoven. Pacienti ale musí být trpěliví,“ apeluje prezident Svazu pacientů České republiky Luboš Olejár

Lékaři protest odvolají až ve chvíli, kdy se dohodnou na navýšení platů a mechanismu rozdělení peněz. Na co se mají pacienti do té doby připravit? Jak bude v nemocnicích vypadat několik následujících dní?

Nastává problém začátku měsíce. Tím, že je dneska prvního, tak došlo u některých pacientů k vypovězení termínů v prvních 14 dnech. Bude to až do Vánoc, a proto by to nemocnice měly pacientům sdělit.

Chápu, že pacienti mají ústavní právo podle článku 31 listiny práv na to, že když jim třeba personální kapacita jejich nemocnice neumožňuje poskytnout péči, tak má nemocnice oznámit pacientovi jiný termín či jiné zdravotnické zařízení, které by ho přijalo. Je tam šance, že kde lékaři nevstoupili do rušení dobrovolných přesčasových hodin, tak tam by mohli poskytovat péči.

Lékaři se dohodli s Fialou, dostanou 9,8 miliardy navíc. Doktoři protest odvolají až po podpisu dohody Číst článek

Je to také o koordinaci ze strany zdravotních pojišťoven, aby byly nemocnice v systému. Pacienti ale musí být trpěliví.

Ti, co jsou ve 14 dnech před námi, tak by měli být znovu kontaktování, aby jim byl nabídnut termín. Buď ještě v tomto měsíci, anebo spíše na začátku roku 2024.

Komunikují s vámi nemocnice? Má od nich svaz dostatečné informace o vývoji situace?

Nemocnice s námi nekomunikují napřímo. Máme v nich komunikaci s některými náměstky. Vyžadujeme informace písemnou formou. Tam, kde se osobně známe, tak telefonickou. Musíme si je ale vyžadovat sami.