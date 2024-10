Vyrábí vonná mýdla, bloguje a cítí se šťastná. Blogerka Xenie si pochvaluje pomoc Světlušky

Český rozhlas už 9. října pořádá benefiční koncert Světlo pro Světlušku. Radiožurnál ho odvysílá živě od 21.15. Na pódiu bude i 28letá Xenie, která na Instagramu popisuje různé obtíže, které přináší život slabozrakých a nevidomých lidí. A zároveň ve volných chvílích vyrábí vonná mýdla nebo šumivé bombičky do koupele. Praha 9:29 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Xenie vyrábí vonná mádla z mýdlové hmoty (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Tamten pokoj bych neukazovala, tam není moc uklizeno,“ ukazuje Xenie na pokoj svého bratra, který je v práci. Jinak je ale v bytě krásně čisto a uklizeno. „Na jedno oko maličko vidím, poznám nějaké obrysy, stíny a výrazné barvy.“

Xenie vyrábí vonná mádla z mýdlové hmoty. „Nakrájím, roztopím, dám tam barvu, vůni, pak to dám do formičky a je to hotové,“ popisuje s tím, že mýdla vyrábí pro celou rodinu, kamarády a pro všechny, koho to zajímá.

Jóga a psychologie

Před devíti lety se setkala s depresí, to pro Xenii byly hodně náročné časy. Pak se rozhodla, že na sobě bude pracovat. „Světluška mi přispěla na různé kurzy, třeba na kurz jógy, který mi pomohl k duševní pohodě, a pak na kurz psychologie. Snažím se porozumět, co se mi děje,“ říká s tím, že díky kurzům a podpoře lidí se cítí v pohodě a je šťastná.

Xenie o svém životě a o výrobě vonných mýdel bloguje na sociálních sítích, nejvíce na Instagramu.

„Mám tam různé příspěvky o životě se zrakovým postižením, a také ukazuji svou tvorbu, jak vyrábím mýdla a šumivé bombičky do vany,“ popisuje.

Xenii a její práci můžete vidět na koncertě Světlo pro Světlušku, který vysílá i Česká televize ve 21.15. Koncert živě vysílá Radiožurnál.