‚Vyřešil, co jiní za 20 let ne‘. Profesní komory podporují ocenění pro ministra spravedlnosti Blažka

Profesní komory advokátů, státních zástupců, soudců i notářů vítají nebo neprotestují proti ocenění ministra Pavla Blažka (ODS). Ministr dostal v pátek v rámci ceremonie Právník roku zvláštní cenu sv. Yva za přínos české justici. Předsedové komor oslovení webem iROZHLAS.cz Blažka chválí za novelu zákona o advokacii i za špičkovou komunikaci s resortem, která je pro ně klíčová. Původní zpráva Praha 13:13 24. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právníci neziskových organizací Lobbio a Trasnparency International už v pátek označili ocenění Blažka za kontroverzní kvůli jeho postoji k protikorupční legislativě nebo postoji ke kauzám v justici. Profesní komory, jejichž vedení bylo v porotě Právníka roku, naopak Blažka chválí.

„Samozřejmě jsme pečlivě zvažovali, že jde o aktivního politika a může to vyvolat drobnou kontroverzi. Tohle je ale spíš profesní ocenění za přínos pro advokacii a justici,“ řekl předseda České advokátní komory Robert Němec, jehož komora Blažka na cenu navrhla. „Rozhodli jsme se ukázat trošku odvahy a vyjádřit naše poděkování,“ dodal.

Ministr Blažek získal cenu za přínos české justici. ‚Kontroverzní,‘ hodnotí protikorupční organizace Číst článek

Blažek loni prosadil navýšení advokátního tarifu po 18 letech, po kterém volali jak obhájci, tak i někteří soudci a státní zástupci. Porota ministra rovněž ocenila za novelu zákona o advokacii, která zavedla princip důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem.

„Zvýšení tarifu jsme vítali i jako unie státních zástupců,“ řekl webu iROZHLAS.cz její prezident Tomáš Foldyna.

„Nehýbalo se s ním velkou řádku let a jeho výše byla nízká do té míry, že to ohrožovalo poskytování právních služeb těm nejpotřebnějším. Řadu advokátů jsem slyšel mluvit o tom, že budou odmítat služby ex offo (služba úředně přiděleného obhájce v trestním řízení, kterého musí mít každý obviněný, pokud si nezvolí vlastního, pozn. redakce),“ dodal Foldyna.

Podle prezidenta Soudcovské unie ČR Libora Vávry je „velmi neobvyklé“, aby podobnou cenu dostal aktivní politik. „Na druhou stranu je evidentní, že hlavním organizátorem té akce je Česká advokátní komora,“ uvedl Vávra.

Vávra ocenil rovněž komunikaci Blažkova resortu s profesními komorami, stejně jako prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

„Ministerstvo spravedlnosti je pro notáře absolutně klíčové. Ministr spravedlnosti stanoví, kolik je notářských úřadů, ministr vyhláškou určí notářský tarif, má dohled nad notáři, disciplinární kárnou pravomoc, jmenuje notáře, odvolává notáře, notářští kandidáti a notáři skládají slib do rukou ministra spravedlnosti,“ vysvětlil Neubauer.