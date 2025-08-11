Výroba vozů a stabilizace svahu. Jak pokračují práce na rekonstrukci lanové dráhy na pražský Petřín?

Už příští rok by na petřínský svah v Praze mohly vyjet zbrusu nové kabinové vozy lanové dráhy. Technici ve Švýcarsku je začali vyrábět na základě návrhu české designérky Anny Marešové. Zhruba v pětině jsou potom stavební práce na úpravách samotné dráhy.

Práce na úpravách lanové dráhy na Petřín

Na Petříně pokračuje rekonstrukce lanové dráhy | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

Obvyklá trasa lanovky na petřínském svahu teď vypadá jako velké dětské pískoviště. Všude jsou bagry a další těžká technika, terén je úplně rozkopaný a všude se pohybují dělníci. Právě zajištění svahu je jedna ze součástí rozsáhlé rekonstrukce dráhy. Z necelých pěti set metrů délky je základ zatím hotový zhruba na sedmdesáti metrech.

Jak pokračují práce na úpravě lanové dráhy na Petřín? Na místě natáčel reportér Adam Bejšovec

„Dalo by se to správně označit jako totální rekonstrukce. Z toho původního zůstává samozřejmě trasa té dráhy. Konstrukce, které jsou stěžejní a zásadní pro celou stavbu, souvisejí s celkovou stabilizací svahu, jsou provedené práce speciálního zakládání – a to konkrétně velkoprofilové piloty,“ upřesňuje za stavební firmu Metrostav DIZ Tomáš Beržinský.

Podklad pro pokládání kolejí vypadá jako velké betonové schody. Další betonářské práce budou dělníci dělat, dokud to umožní počasí.

Práce na úpravách lanové dráhy na Petřín | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

„Byli bychom rádi, kdyby se betonové konstrukce stihly do Vánoc. Následuje montáž kolejnic, tam může zimní počasí přinést jisté problémy. Bude-li množnost to nějak technicky zabezpečit, tak to samozřejmě uděláme,“ doplňuje Beržinský.

Nové kabiny by po zrekonstruované dráze měly začít jezdit příští rok. „Dopravní podnik je objednal u vysoutěženého dodavatele na jaře letošního roku, už probíhá samotná výroba jednotlivých dílů. Předpoklad je, že by veškeré betonážní práce měly být hotové do konce letošního roku, pak bude následovat pokládka té samotné dráhy. Někdy na jaře by měly být dodány vozy,“ říká mluvčí firmy Daniel Šabík.

Práce na úpravách lanové dráhy na Petřín | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

Provoz nových kabinových vozů budou pracovníci dopravního podniku testovat nejdřív bez cestujících. Jak dlouho? A kdy začne zkušební provoz s cestujícími? Poslechněte si celou reportáž výše.

