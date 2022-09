Dálnice D1 se začala stavět před 55 lety. ‚Všichni to vnímali jako zadostiučinění,‘ říká její autor Lídl

„Ten okamžik všichni vnímali se zadostiučiněním, protože dlouho byla dálnice v klatbě,“ říká autor D1 Václav Lídl. Jak sám říká, klatba se prolomila v roce 1963, kdy bylo definitivně rozhodnuto o obnovení dálniční výstavby.

Stavba prvního úseku trvala čtyři roky a neobešla se bez problémů, připomíná Václav Lídl: „U Mirošovic byl veliký trámový most, který nevyhovoval sklonovým poměrům. Bylo tam příliš velké stoupání. Nakonec se rozhodli most odstřelit a nahradit ho náspem. To byl trošku větší zásah. Potom za ním následovaly odstřely skalního podloží.“

12. července 1971 – Byl zahájen provoz na prvním, 21 km dlouhém úseku dálnice D1 z Prahy do Mirošovic pic.twitter.com/Kjs6a2DXZh — Životy slavných (@ZivotySlavnych) July 12, 2015

Celá dálnice měla být podle původních plánů betonová. Kvůli nedostatku potřebné techniky ale část trasy u Prahy dělníci pokryli asfaltem. Vůbec první úsek dálnice z Prahy do Mirošovic byl otevřený 12. července 1971. Dnes tímto úsekem u Prahy projede zhruba 100 tisíc aut.

Původní stavební plány počítaly s přímým propojením Prahy s Bratislavou přes D1. Po rozpadu federace v 90. letech z tohoto nápadu sešlo, a tak v současné době řidiči po dálnici D1 dojedou přes Ostravu do Polska.