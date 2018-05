'Nejhorší byly tři kulomety.' Boj o rozhlas si na Vinohradech připomenou pamětníci i politici

Památku obětí Pražského povstání v květnu 1945 v sobotu lidé uctí při pietním aktu před budovou Českého rozhlasu v Praze. Věnce k pamětní desce na Vinohradské třídě položí politici, Generální ředitel Českého rozhlasu i pamětníci. Připomenou si tím hrdinství lidí, kteří před 73 lety přišli na pomoc zaměstnancům rozhlasu, když začali volat o pomoc. Praha 7:10 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boj o rozhlas 5. května 1945 | Foto: Archiv ČRo

„Všichni do Českého rozhlasu! Jsou stříleni zde čeští lidé. Přijďte co nejdříve!“

Tato slova zazněla ve vysílání poprvé ve 12.33. Hlasatel Zdeněk Mančal tak zareagoval na první přestřelku mezi vojáky wehrmachtu a povstalci, kteří chtěli nad rozhlasem převzít kontrolu.

Do následujících bojů se zapojili lidé bez rozdílu věku. Mladí chlapci se učili střílet doslova za pochodu. Mezi nimi i tehdy šestnáctiletý Vladimír Vilímovský.

„Nejhorší byly tři kulomety. Jeden byl v tom zadním vchodu rozhlasu do Balbínovy ulice. Někdo ho vzal 'panzerfaustem'. Že ho zničili. My jsme byli nahoře, hlídali jsme to směrem nahoru na Smetanku a tam ještě byl taky jeden kulomet,“ zavzpomínal před časem ve vysílání Českého rozhlasu.

5. května po 18. hodině odpoledne Němci kapitulovali, dál se ale snažili přerušit vysílání.

O den později - 6. května - shodili na budovu rozhlasu leteckou pumu, která zničila hlavní přepojovač.

Další vysílání pak pokračovalo z náhradních pracovišť v Husově sboru na Vinohradech a vysílače Strašnice až do 9. května, kdy Prahu osvobodila Rudá armáda.

Jen v hlavní budově Českého rozhlasu padlo 89 pracovníků rozhlasu, českých policistů a dalších povstalců. Praha se stala jediným osvobozovaným městem, jehož svobodný rozhlas nepřestal vysílat ani v nejprudších bojích.

Program akce Slavnostní projevy zahájí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. S několika slovy se připojí i předseda Senátu Milan Štěch, premiér v demisi Andrej Babiš, velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss, primátorka Prahy Adriana Krnáčová a předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Po skončení vzpomínkové akce bude možno navštívit výstavu z tvorby slovenského malíře a grafika Mariána Komáčka v Galerii Vinohradská 12 v suterénu rozhlasové budovy. Všichni, kdo mají zájem se vzpomínkové akce zúčastnit, jsou srdečně vítáni. Předpokládaná délka trvání akce je 60 minut. Pietní akt před budovou Českého rozhlasu bude server iROZHLAS.cz živě audiovizuálně vysílat zde a na facebookové stránce.