OBRAZEM: Česko si připomíná 33. výročí Sametové revoluce

Od rána přicházejí lidé k památníku na Národní třídě, položit květiny a zapálit svíčky. Květiny k památníku na Národní třídě přinesl například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Události Sametové revoluce si přišli připomenou i například předseda senátu Miloš Vystrčil, senátorka Miroslava Němcová nebo pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Jsem šťastný, že jsme se zbavili komunistické totality a že lidé dělat to, co v životě chtěli. Za to nepřestanu být vděčný,“ uvedl na Národní třídě premiér Petr Fiala.

Ve výročí sametové revoluce demonstrovali i příznivci iniciativy Česká republika na 1. místě. Ti protestovali proti současné vládě a České televizi.

Sešli se v Opletalově ulici, odkud pokračovali na Kavčí hory k budově České televize. Demonstraci svolal proruský dezinformátor Ladislav Vrabel, který má několikamilionové dluhy.