Oblíbený rébus slaví výročí: čeští reprezentanti patří v sudoku ke světové špičce

Před patnácti lety britské Times poprvé vydaly na svých stranách sudoku - populární doplňovací číselnou hru. Rébus o rok později vyšel i u nás a dodnes je v České republice populární. Ta je ale samozřejmě mnohem starší. Její kořeny totiž sahají do 18. století a možná ještě dál. Praha 11:03 12. listopadu 2019

Novodobým vynálezcem sudoku byl Američan Howard Garns. Architekt v penzi ho v roce 1979 vytvořil pro newyorský časopis zaměřený na rébusy. O pět let později se hra dostala do Japonska, kde se stala velmi populární. A také tam získala své dnešní jméno - sudoku. To se pak vžilo celosvětově.

Možná ale ani Garns není úplným autorem tohohle hlavolamu. Podobná doplňovačka už totiž existovala koncem 19. století. Vycházela na stránkách francouzských deníků. Princip hry vymyslel ještě o století dříve Švýcar Leonard Euler. Prý se ale i on mohl inspirovat v historii, a to starodávnou čínskou hrou lo-šu.

V Česku sudoku poprvé vyšlo na stránkách Lidových novin v roce 2005. Hned o rok později vyhrála první mistrovství světa v Sudoku Češka Jana Tylová. Aktuálně patří čeští luštitelé ke světové špičce: na letošním mistrovství světa v Německu se čeští týmoví reprezentanti umístili na třetím místě - tedy získali bronzovou medaili.

Nejsilnější skupinou domácí Hráčské asociace logických her a sudoku jsou podle jejího předsedy Jana Novotného lidé mezi 30 a 40 lety. Řešení téhle hry se většinou věnují od studentských let, kdy se tu hra poprvé objevila. O sudoku je ale zájem také na školách.