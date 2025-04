Politoložka: Stát nehospodaří účelně. Jednodušší než náprava je ale osočit úředníky z NKÚ z neznalosti

Národní kontrolní úřad zveřejnil výroční zprávu za loňský rok. Prověřil majetek státu v objemu 83 miliard korun. Podal 6 trestních oznámení kvůli podezření z podvodu, dotačního podvodu a porušení při správě cizího majetku. Politoložka Vladimíra Dvořáková v pořadu Jak to vidí... Českého rozhlasu Dvojka ale kritizuje nezájem státu o závěry NKÚ: „Mnohem jednodušší je říct, že to jsou jen účetní, kteří tomu nerozumí a někde něco špatně spočítali.“ Praha 18:22 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova NKÚ | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ve zprávě Národního kontrolního úřadu (NKÚ) není podstatných ani tak oněch šest trestních oznámení, jako spíše to, že kontroloři nevidí dlouhodobě účelnost ve vynakládání peněz,“ poznamenává politoložka Vladimíra Dvořáková z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT.

Opakovaně se ukazuje, že účelnost je velmi malá. „Mnoho cílů, které byly ve strategických záměrech vlády, nepřinesly očekávané výsledky, přestože na ně byly vynaloženy nemalé peníze. Ať už jde o digitalizaci státní správy nebo o ústavní péči a vytváření podmínek pro péči náhradní.“

Nulový efekt

Slib digitalizovat agendu státu do roku 2025 byl místo toho odložen na rok 2027. Ani loni se podle NKÚ výrazně nepodařilo vylepšit hospodaření státního rozpočtu. Nesplněno má podle kontrolorů ministerstvo práce a sociálních věcí a spolupracující resorty školství a zdravotnictví, které ani za 16 let nedokončily transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti.

„Je to neuvěřitelné. I přes vynaložené prostředky to nevede k efektům, které bychom potřebovali,“ zdůrazňuje Dvořáková, podle níž má celá situace velmi silné dopady na společnost.

„Ať už se to týká dětí, které mají bez rodinné péče mnohem horší vstup do normálního života, nebo neustálých pokusů o digitalizaci státní správy. Problém skutečně netkví v tom, že by byly prostředky zneužity nebo rozkradeny, ale v účelnosti jejich vynaložení a v tom, že jsou změny neprofesionálně připravené.“

Náprava v nedohlednu?

Zoufalé je podle Dvořákové hlavně to, že i když NKÚ na problémy rok co rok upozorňuje a vydává doporučení, k nápravě nedochází. „NKÚ prezentuje své výsledky na vládě i na patřičném výboru Poslanecké sněmovny. Přesto tu není nikdo, kdo by kontroloval, zda došlo k nápravě.“

Inspiraci bychom podle politoložky ale měli. Například v Německu rozpočtový výbor neschválí rozpočet, pokud nemá zprávu o tom, jak bylo naloženo s nálezy kontrolního úřadu.

„U nás ale vládne dlouhodobě naprostý nezájem cokoli v této oblasti měnit. Mnohem jednodušší je říct, že to jsou vlastně jen účetní, kteří tomu nerozumějí nebo kteří někde něco špatně spočítali.“

Přesto by se podle Dvořákové daly ve zprávě NKÚ najít i pozitivní příklady. Například fungování Českého statistického úřadu nebo spuštění systému DiPSy, který umožňuje přihlásit se na přijímací zkoušky na střední školy on-line.