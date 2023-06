Výrok Pavla o Rusech? Interpretace jsou nepřiměřené, říká Kolář. ‚Je nevhodný,‘ míní Svárovská

Na mezinárodní scéně vzbudily pozornost výroky Petra Pavla pro Rádio Svobodná Evropa o monitorování Rusů na území Evropské unie a přirovnání k přísnému dohledu nad Japonci žijícími za druhé světové války ve Spojených státech. „Znám názory prezidenta a vím, jak to myslel, za nepřiměřené to nepokládám,“ říká koordinátor týmu externích poradců prezidenta Petr Kolář. „Příměr byl nešťastný a nevhodný,“ reaguje bývalá diplomatka Gabriela Svárovská. Pro a proti Praha 10:19 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle Petra Koláře byl výrok prezidenta Pavla pro Rádio Svobodná Evropa interpretací posunutý někam jinam a byl také zneužitý ruskou propagandou.

„Vím, jak to prezident myslel, což se bohužel v té zkratce těžko dalo interpretovat úplně jednoznačně. Myslel to tak, že až takto daleko to může dojít. A to je rozhodně něco, co nechceme. Proto mluvil o něčem, co dodatečně ještě upřesňoval,“ uvádí Kolář.

„Vysvětloval, že mu nejde o sledování jednotlivců a v žádném případě ne o internaci nebo nějakou izolaci těch lidí. Prezident moc dobře ví, že se Spojené státy svým spoluobčanům japonského původu dodatečně omluvily a odškodnily je,“ dodává bývalý velvyslanec, který působil mimo jiné v Moskvě a ve Spojených státech.

Za neobratnost prezidentův výrok nepovažuje. Podotýká, že pokud se někdo aspoň částečně orientuje v mezinárodní politice a v tom, co prezident Pavel reprezentuje, tak by nikoho nemohlo napadnout, že měl na mysli, abychom šli touto cestou.

„Prostě uvedl příklad, který je historicky daný, že je extrém, o který nikdo nestojí. Že to potom upřesňoval, to se prostě holt stává, když někdo něco interpretuje jinak, než to myslíte,“ popisuje.

Gabriela Svárovská by podle svých slov prezidenta demokratické České republiky rozhodně nepodezřívala z toho, že by volal po tom, aby byli Rusové internováni na způsob toho, jak byli internováni Japonci ve Spojených státech za druhé světové války. Pavlův výrok ji ale vyděsil.

„Naznačovat nebo vůbec používat takovou temnou stránku americké historie jako nějaký příměr, to mě vylekalo. Ne proto, že bych si myslela, že to myslí vážně, ale protože to uslyší lidé, které to vyleká. Jako například demokraticky smýšlející Rusy, kteří žijí v České republice,“ říká.

„Myslím, že to byl prostě nevhodný a nešťastný výrok bez ohledu na to, jak ho dodatečně vysvětlíme,“ konstatuje spolupracovnice platformy Přátelé svobodného Ruska.

Monitoring je v zájmu Rusů

Podle Koláře je v zájmu ruské diaspory, aby byli agenti Putina odhalováni. Je to něco, co by oni sami měli chtít, říká.

„Je to zároveň něco, na čem by měli spolupracovat. Měli by spolupracovat s institucemi demokratických států, kde žijí a kde jsou v exilu aktivními odpůrci Putinova režimu,“ načrtává.

„Bohužel nemluvíme jen o agentech, kteří se třeba tváří jako demokraté a oponenti Putina, ale i o lidech, kteří v ruské diaspoře žijí a kteří přesto, že třeba nejsou úplnými putinovci, podporují válku na Ukrajině. Prostě ruská diaspora v tomto ohledu není jednotná. Máte tady různé pohledy na věc,“ vysvětluje.

Svárovská souhlasí s tím, že je v zájmu ruské diaspory, aby k určitému monitoringu ruských občanů žijících v Česku docházelo.

„Ruská diaspora, zejména ruská nezávislá média, z nichž některá mají své sídlo i v Praze, usilovně pracují na rozkrývání různých vazeb podezřelých lidí, kteří si ukrývají v Česku své majetky. Publikují o tom pravidelně svoje materiály,“ naznačuje Svárovská.

Práce s ruskou menšinou

Pracovat s ruskou komunitou lze podle ní i jinak než tím, že se bude plošně monitorovat.

„Můžeme do té komunity vstupovat. Máme Radu vlády pro národnostní menšiny, kde je ruská menšina zastoupená v osobě Alexeje Kelina. Máme tady celou řadu Rusů, kteří zde žijí, vyučují, pracují a mají úctyhodná povolání. A tito lidé by jistě měli zájem na tom, aby obraz ruské diaspory v Česku vypadal jinak,“ konstatuje.

Kolář zdůrazňuje, že monitorování je něco jiného než sledování jednotlivců.

„Tajné služby na to ani nemají kapacitu, aby sledovaly jednotlivce. Mluvíme o tom, že ta komunita v sobě skrývá jistá rizika. A pokud bychom to podcenili, tak se nám může stát, že se nám opět budou opakovat i věci, o kterých si nepřejeme číst v médiích nebo je zažívat, ať jsou to Vrbětice, nebo případ Skripalů. Už tady nechceme žádný novičok,“ říká.

„Jsem otcem bývalého starosty Prahy 6, který musel být svého času skryt policií před určitými riziky, která ruská komunita tady také skýtala. Prostě je povinností služeb našeho státu zajistit bezpečnost našich občanů a k tomu patří i monitoring jisté skupiny, která je riziková,“ soudí Kolář.

Poslechněte si celou debatu v audiozáznamu výše.