‚Je to kampaň.‘ Andrej Babiš opanoval anketu Výrok roku 2018, porazil Krnáčovou, Kalouska i Zemana

Nejvíce hlasů (1552) jste dali mnohokrát opakovanému výroku premiéra Andreje Babiše (ANO) „Je to kampaň.“ Nominoval ho komentátor Deníku Luboš Palata.

Na druhém místě skončilo se 420 hlasy tvrzení dnes už bývalé pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO): „Myslím, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál.“ To do ankety nominoval komentátor Českého rozhlasu Plus Petr Hartman.

O bronzovou příčku se s 331 hlasy se podělily výrok Miroslava Kalouska (TOP 09), nominovaný komentátorem Práva Alexandrem Mitrofanovem, a prohlášení prezidenta Miloše Zemana, jehož navrhl šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo.

Kalousek pronesl 22. listopadu v České televizi: „Já jsem otec dvou dospělých dětí a představa, že se dívám do kamery a zveřejňuji jejich intimní psychiatrickou diagnózu, radši bych se zastřelil. To může udělat jenom totální prase. A to je náš premiér.“

Prezident Miloš Zeman označil civilní kontrarozvědku BIS slovem „čučkaři“.

Kompletní výsledky ankety: