Zpovykaní Pražané, odraz ode dna, čučkaři nebo kampaň? Vyberte Výrok roku 2018

Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus, nominoval výrok pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO): „Myslím, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál.“

Lída Rakušanová, komentátorka Českého rozhlasu Plus, zvolila tvrzení Vojtěcha Filipa (KSČM) v The Guardian o invazi 1968 a její podle něj „ze sta procent zfalšované historii“: „Nikdo nenapíše, že celá idea je postavená na protiruském stanovisku. V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti. Brežněv byl z Ukrajiny. Hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci.“ Reakce místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na Twitteru:

Podle soudruha Filipa Rusové za invazi vojsk v roce 1968 nemůžou, protože Brežněv byl Ukrajinec. Podle této logiky Němci nemůžou za světovou válku, protože Hitler byl Rakušan. Za normalizaci můžou Slováci no a za miliony mrtvých v SSSR může Gruzie, protože se tam narodil Stalin. — Markéta Adamová (@market_a) 14. srpna 2018

Alexandr Mitrofanov, komentátor Práva, nominoval Miroslava Kalouska (TOP 09), který řekl 22. listopadu v České televizi: „Já jsem otec dvou dospělých dětí a představa, že se dívám do kamery a zveřejňuji jejich intimní psychiatrickou diagnózu, radši bych se zastřelil. To může udělat jenom totální prase. A to je náš premiér.“

Julii Hrstkovou, komentátorku Hospodářských novin, zaujalo tvrzení předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), který se týká jeho syna a tvrzení o údajném únosu na Krym: „O žádný únos nešlo, všechno je to sprostá lež a já to dokážu.“

Pro Jindřicha Šídla, šéfkomentátora serveru Seznam Zprávy, je výrokem roku označení civilní kontrarozvědky BIS slovem „čučkaři“ z úst prezidenta Miloše Zemana.

Apolena Rychlíková ze serveru A2larm vybrala výrok Jaroslava Kubery s tímto zdůvodněním: Prasáků nebylo na české politické scéně nikdy zrovna málo. Mezi nejhrdější z nich patří už dlouhodobě Jaroslav Kubera (ODS).

Novopečený předseda Senátu, který obsazením poslední nejvýznamnější ústavní funkce v zemi doplnil vypečenou trojici Miloš Zeman, Andrej Babiš (ANO), Radek Vondráček (ANO), se rád chlubí tím, že osahává ženy. Není samozřejmě sám, jemu podobných mužů je v České republice bezpočet – přesto se stále dokážou tvářit, jako by byli diskriminovaní a bezmála v undergroundu. Tak určitě. Odtud by určitě měli tak skvělý přístup do médií a veřejného prostoru, aby ho mohli využívat k výrokům, jako je tenhle:

„Testuju české ženy a dívky a musím s potěšením konstatovat, že jsou netknuty hnutím #MeToo, až asi na tři ultrafeministky. Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je jemně pohladím a zeptám se, jestli nejsou jako ty blbé Američanky. A nejsou! Akorát jsem už u sedmnáctek a bojím se, aby to nešlo dál. Pětadvacítkám říkám: Jste krásná, ale škoda, že jste pro mě stará.“

Luboš Palata, komentátor Deníku, nominoval mnohokrát opakované tvrzení předsedy vlády Andreje Babiše (ANO): „Je to kampaň.“

Spisovatel a publicista Ondřej Neff citoval Václava Klause mladšího (ODS), konkrétně větu z jeho článku, který měl podpořit ideu, že se máme stáhnout z Afghánistánu: „Turecko má skoro největší armádu v NATO a v Afghánistánu není.“

Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin, nominoval výrok Miloše Zemana z projevu k příznivcům po znovuzvolení prezidentem České republiky: „Budoucnost je na pět let naše.“

Komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád si vybral status Petra Robejška (Realisté) z Twitteru, kam v únoru napsal:

Olympiáda ukazuje, že sport je poslední mezera v hradbě politické korektnosti, kterou nás exekutoři dobra systematicky obkličují. Zatím se neodvážili zakázat nám hrdost na svoji zemi. Ale jejich cílem je, abychom splynuli v šedivou masu v uniformách nadiktované ctnosti. — Petr Robejšek (@RobejsekPetr) 18. února 2018

Lukáš Jelínek, politolog z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD, vybral tvrzení předsedy ČSSD Jana Hamáčka z 6. října, kdy byly vyhlášeny výsledky komunálních a prvního kola senátních voleb: „Skončit čtvrtí z hlediska mandátů a třetí v postupujících kandidátech do Senátu považuji za solidní výsledek a signál, že se ČSSD odrazila ode dna.“

