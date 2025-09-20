Vyšehradský tunel bude pro auta o víkendu uzavřený. Cestující budou vozit náhradní autobusy

Vyšehradský tunel bude pro auta uzavřený celý víkend, v sobotu ale projedou autobusové spoje, dopravní podnik kvůli pracím počítá s výlukou tramvají mezi zastávkami Výtoň a Libuš, cestující budou vozit právě náhradní autobusy. X2 x 17 a noční X 92.

Vyšehrad, Vyšehradská skála, vyšehradský tunel )ilustrační foto)

Vyšehradský tunel bude pro auta uzavřený celý víkend (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Magistrát hlavního města Prahy oznámil, že kvůli uvolněným kamenům pod bezpečnostní sítí na Vyšehradské skále proběhnou během dvou nadcházejících víkendů nezbytné zabezpečovací práce. 

Od nedělního rána ale budou jezdit po upravené trase od stanice metra Pražského povstání. Tunelem se dostanou jen pěší a cyklisté.

Od pondělí už by měl být provoz jako obvykle. Příští víkend už jsou v plánu jen dílčí omezení. 

Práce zahrnují čištění skály, vrtání a následnou instalaci nové bezpečnostní sítě. Opravy probíhají ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Policií ČR, Městskou policií Praha a dotčenými městskými částmi.

