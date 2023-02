Odmítám jen založit ruce a čekat, obhajuje zřízení sněmovní komise pro hradní kauzy lidovec Heller

Dává smysl vznik samostatné sněmovní vyšetřovací komise, která by se zabývala hospodařením a dalšími kauzami Hradu za éry Miloš Zemana? Iniciátor vzniku poslanec Šimon Heller (KDU-ČSL) pro Český rozhlas Plus uvedl, že věří, že by komise přinesla celistvý pohled, poslanec ANO Robert Králíček historicky zpochybňuje přínosy takových parlamentních orgánů.

PRO A PROTI Praha 16:14 6. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít