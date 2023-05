Skartace materiálu i nátlak na personál. Ve Sněmovně už je návrh na zřízení komise k hradním kauzám

Ve Sněmovně je již návrh na zřízení vyšetřovací komise k hradním kauzám z éry bývalého prezidenta Miloše Zemana. Prověřit by měla podle zadání výkon pravomocí hlavy státu zajišťovaných prezidentskou kanceláří v národní bezpečnosti a zahraničích vztazích v letech 2013 až 2023. V komisi by podle návrhu mělo mít po jednom zástupci všech sedm poslaneckých klubů. Výsledky činnosti by měla komise předložit plénu do deseti měsíců od svého založení.

