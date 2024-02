Vyšetřování Čapího hnízda se posunulo od podstaty kauzy, jsem z toho rozpačitý, říká reportér Spurný

Obnovené líčení v kauze Čapí hnízdo skončilo potvrzením osvobozujícího rozsudku. Soudce Jan Šott zdůraznil, že v případu je mnoho otázek, které by si zasloužily odpověď, důkazní tmu prý ovšem nelze zaplnit spekulacemi v neprospěch obžalovaných. „Jsem z toho rozpačitý, protože práce s indiciemi, kterých se důkazní tma týká, mohla být trošku jiná, než jak s nimi pracoval soudce,“ míní investigativní reportér týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. Interview Plus Praha 15:46 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jsem z toho rozpačitý, protože práce s indiciemi, kterých se důkazní tma týká, mohla být trošku jiná, než jak s nimi pracoval soudce,“ míní Spurný | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Původní osvobozující rozsudek byl postaven na výpovědi Jana Bareše, kterému prý Andrej Babiš řekl, že chce vyvést Čapí hnízdo z holdingu Agrofert kvůli podnikání svých dětí a že se vůbec nemluvilo o dotaci, což má vylučovat úmysl získat dotaci podvodem.

„Soudce Šott vlastně říká, že chápe, že Čapí hnízdo bylo převedeno na příbuzné Andreje Babiše, aby se naučili podnikat, a to v bezpečí pod křídly Agrofertu. Ale zároveň pokud si toto soudce myslel, tak měl vysvětlit, proč se nikdo z těch, kteří se údajně měli učit podnikat, neúčastnil dalšího jednání o stavbě Čapího hnízda. A syn Andreje Babiše ani nevěděl, že nějaké akcie vlastní. To nepovažuji za výuku podnikání,“ upozorňuje.

V souvislosti s Andrejem Babišem ml. existuje podezření založené na znaleckém posudku, že jeho podpis byl zfalšován. „Andrej Babiš odmítl poskytnout soudu podpis z té doby, takže ho nebylo možné srovnat. Pokud by ho zfalšoval on, postavilo by to celý případ do jiného světla a osvobozující rozsudek bychom pravděpodobně neslyšeli,“ míní.

Rozpaky nad žalobcem

Kauza Čapího hnízda je komplikovaná a chybí v ní přímý důkaz, což je podle Spurného jedním z důvodů průtahů. „Evropská legislativa se v těch letech hodně měnila a je velmi nepřehledná. V zahraničí byly v podobných případech vyneseny různé rozsudky a žalobci v tom trochu tápali, zatímco obhájci velice umně dokázali tuto linku zpochybnit,“ doplňuje.

Délka vyšetřování a projednávání případu, který státní zástupce Jaroslav Šaroch dokonce odložil a k soudu se dostal až na zásah jeho nadřízeného, podle Spurného škodí české justici před veřejností. Zároveň se ale nedomnívá, že by se obžalovaní snažili proces zdržovat.

Rozsudek je stále nepravomocný, zatím ale není jisté, zda se státní zástupce odvolá. Spurný se přitom pozastavuje nad tím, jak žalobce před soudem vystupoval.

„U obou řízení, když pronášel závěrečnou řeč, jsem byl rozpačitý, protože byla plná slov ‚domnívám se‘, ‚mám za to‘ a tak dále. To si může dovolit, ale úplně tím soud ani veřejnost nepřesvědčil o tom, že by si byl jistý tím, co říká,“ poznamenává.

Spurný se domnívá, že se vyšetřování kauzy vzdalovalo od její podstaty a žalobce měl z laického pohledu postupovat přímočařeji.

„Co se tu stalo: máme velký podnik, chceme část z něj za velké peníze opravit a jsou tu evropské dotace, které ale ten velký podnik nemůže dostat. Tak to za podivných okolností vyvedeme a získáme 50 milionů na dotacích. To se zdá být nezpochybnitelné. Nechci říct, že by rozsudek měl být obrácený, ale překvapilo mě, jakým směrem se to ubíralo,“ uzavírá.

