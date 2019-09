Pokud zastaví stíhání v kauze Čapí hnízdo, neměli by vyšetřovat ani Babiše mladšího, míní jeho advokát

V případě, že bude zastaveno stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo, mělo by skončit i vyšetřování Babiše mladšího. Myslí si to jeho advokát Petr Topinka. Andrej Babiš mladší byl z případu údajného dotačního podvodu vyloučen do samostatné větve, jelikož se ho dlouhodobě nedařilo vyslechnout. Aktuálně se ho tak netýká návrh, který podle Deníku N svému nadřízenému poslal státní zástupce Jaroslav Šaroch.

