Začalo vyšetřování privatizace OKD. Výslech má za sebou Pecina, Telička odmítl svědčit, Sobotka se omluvil

Ve sněmovně začaly výslechy před vyšetřovací komisí k privatizaci OKD. Promluvit by tento týden mělo skoro 30 lidí. Řada z nich ale nedorazí. Omluvil se například expremiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, který byl v době privatizace ministrem financí. Nedorazí ani europoslanec Pavel Telička. Radiožurnálu řekl, že mimo jiné ctí ústavní pořádek České republiky. Praha 12:55 23. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Zdeněk Bakala, Bohuslav Sobotka (ČSSD), Pavel Telička | Foto: Michal Růžička/Michal Kamaryt/Kristýna Hladíková | Zdroj: Fotobanka Profimedia/ČTK/Český rozhlas

Poslanci Vyšetřovací komise pro OKD vyslechli bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Martina Pecinu. Zahájili tak týdenní sérii výslechů bezmála třiceti svědků. Řada z nich se ale omluvila, například expremiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, exministr průmyslu a obchodu Milan Urban z ČSSD nebo finančník Zdeněk Bakala si zase dosud nevyzvedli předvolání. Pecina při odchodu ze sněmovny nechtěl komentovat otázky poslanců. Řekl ale, že s privatizací OKD jako náměstek neměl nic společného.

Na slyšení bylo pozváno celkem 27 svědků, mezi nimi také třeba exministr průmyslu z ČSSD Milan Urban. Na výslech byl pozván také Zdeněk Bakala, podle informací deníku Lidové noviny však není jasné, jestli dorazí - ještě v pátek prý jeho mediální zástupce o obsílce nevěděl.

Rychlokurz v kauze OKD: jak do nich vstoupily Klausova a Zemanova vláda? Kdo může za nevýhodnou privatizaci? Číst článek

„Hlavním důvodem neúčasti a neposkytnutí svědecké výpovědi je především fakt, že respektuji a zejména ctím ústavní pořádek České republiky. Dále musím konstatovat, že k žádnému z bodů zadání pro komisi nemám co sdělit,“ uvedl Telička.

Předseda vyšetřovací komise Lukáš Černohorský z Pirátské strany řekl, že nepřítomnost svědků bude muset řešit jinou cestou.

Komise má prověřit, za jakých okolností převáděl stát akcie těžařské společnosti OKD do rukou soukromých osob. Zajímat je bude hlavně prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat.

Prezident přijal členy sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci OKD. Výstupy očekávají v polovině roku Číst článek

Devítičlenná komise také posoudí, jak nabyvatel akcií plnil svoje závazky, ke kterým se zavázal ve smlouvě v roce 2004, a také to, kvůli čemu se OKD dostala do úpadku. Poslanci si vyžádali z ministerstva financí a z dalších úřadů dokumenty, které ke kauze OKD měly.

„Našli jsme tam několik záležitostí, které je potřeba vysvětlit a prošetřit. A právě na tyto události se budeme dotazovat jednotlivých přizvaných lidí, protože oni za to měli zodpovědnost v době, kdy se tento daný čin realizoval. My od toho očekáváme, že nám podají vysvětlení k tomu, co je vedlo k tomu, že konali tak jak konali, případně pokud konali na něčí příkaz, tak na čí,“ uvedl Lukáš Černohorský.

Komise musí šetření stihnout nejpozději do poloviny října - tedy deset měsíců od chvíle, kdy byla komise založená. Jednotlivé výslechy svědků by ale komise chtěla dokončit ještě o prázdninách.