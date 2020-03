Policie obvinila ženu kvůli šíření poplašné zprávy o karanténě Litvínova. Hrozí jí osm let vězení

Mostečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání osmatřicetileté ženy z Litvínova, a to kvůli šíření poplašné zprávy. Obviněná měla dle policie minulý týden vytvořit na svém mobilu hlasovou zprávu o tom, že má informaci o zásahu policie a hygieniků v litvínovské restauraci, a že je pravděpodobné, že celý Litvínov bude v karanténě. Za takové jednání může soud uložit v případě prokázání viny trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

