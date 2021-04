Hamáček: Vyšetřování případu Vrbětice pracuje jen s jednou verzí. Povýšení Koudelky dává smysl

V kauze výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 existuje jedna vyšetřovací verze spojená s pohybem příslušníků jednotky 29155 ruské vojenské zpravodajské služby GRU. Na pondělní tiskové konferenci ČSSD to řekl předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček. Praha 14:23 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Hamáčka byly důkazy, které BIS k zapojení ruských agentů GRU do výbuchu ve Vrběticích předložila, přesvědčivé | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hamáček tak vyvrátil, že by se pracovalo se dvěma vyšetřovacími verzemi, jak v neděli uvedl prezident Miloš Zeman. „Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny,“ řekl v neděli Zeman.

Sedm nepřesností Miloše Zemana. Fakta usvědčují prezidenta z nepravdivých tvrzení Číst článek

„Pokud vím, tak v kauze existuje jedna vyšetřovací verze, a ta je spojená s pohybem příslušníků jednotky 29155,“ reagoval v pondělí Hamáček.

Zemanův projev byl podle Hamáčka takový, že si v něm každý včetně Ruska našel „to svoje“. Hlava státu se ne úplně šťastně rozhodla pokusit se složitou kauzu převyprávět českým občanům v několika minutách, míní.

„Vycházeli jsme z informací, které nám byly dodány nejen Bezpečnostní informační službou, ale i policií a státním zastupitelstvím. Na základě těchto informací jsme zareagovali velmi tvrdě jako Česká republika, tudíž je evidentní, že důkazy byly přesvědčivé,“ řekl Hamáček.

Stejné důkazy následně obdrželi spojenci, Poslanecká sněmovna či Senát a podle Hamáčka nezazněly žádné pochyby. „Skutečnosti byly natolik závažné, že vysvětlují bezprecedentní konání české vlády a obrovskou podporu, které se nám dostává od spojenců,“ doplnil.

Jan Hamáček

@jhamacek K vystoupení pana prezidenta: Já mám Miloše Zemana také rád a nechci ho proto kritizovat. Potvrdil, že ho vláda informovala, potvrdil, že naše kroky podpořil. Jsem rád, že v zásadních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě. 15 210

Povýšení Koudelky

Hamáček také podpořil povýšení šéfa BIS Michala Koudelky na generála. Vláda Koudelkovo jmenování zdůvodňuje vysokými profesními a osobními kvalitami a také velmi dobrými výsledky dosahovanými BIS. Podle Hamáčka má smysl návrh schválit i přes Zemanův postoj - prezident o víkendu uvedl, že k povýšení Koudelky do hodnosti brigádního generála zatím nevidí důvod.

„Je to výraz ocenění ze strany vlády. Už jen to samotné navržení je výraz důvěry a podpory v práci. Konečné slovo má prezident, ale to neznamená, že by měla vláda na to úsilí rezignovat,“ dodal Hamáček