Výsledek do 12 minut za 300 korun. Domovy seniorů v Brně používají nové jihokorejské testy na covid-19

Brněnské domovy seniorů můžou od čtvrtka začít rychleji a několikrát týdně testovat své zaměstnance a klienty na nemoc covid-19. Ve čtvrtek dopoledne do nich dorazila zásilka speciálních přístrojů z Jižní Korey. Distribuci do Česka zajistila nezisková společnost Podané ruce. Výsledek nových testů je hotový do 12 minut, přesnost je přes 90 % a jeden test stojí tři sta korun. Brno 22:47 9. října 2020

„V tuto chvíli si magistrát odebral 12 přístrojů a přes dva tisíce testů. Ten přístroj umí 40 různých onemocnění, třeba diabetes, takže to ty domovy pro seniory můžou využít i po covidové době,“ rozbaluje kartonové krabice ředitel neziskovky Podané ruce Jindřich Vobořil. Uvnitř kartonů jsou samotné přístroje a testovací sady, pro které si na magistrát ostatní chodí.

Poslechněte si: Domovy seniorů v Brně dnes dostaly jihokorejské přístroje, které umí rychle a levně odhalit nemoc covid-19

Ředitelka domova seniorů Podpěrova v Brně-Medlánkách Vlasta Hrabcová si odnáší velkou krabici s přístrojem a sedm menších krabic s odběrovými tyčinkami a dalším materiálem.

„Výsledek toho testu by měl být do 12 minut, což je úplně úžasný. My jsme testovali jednou týdně a jen pracovníky. Používali jsme čínské rapidtesty, které nebyly tak spolehlivé. A na laboratorní PCR testy jsme čekali třeba deset dní a celou tu dobu jsme byli v nejistotě,“ upřesňuje Hrabcová.

Přístroj vypadá jako malá bílá pokladna s dotykovým displejem, do které se tyčinka s odebraným vzorkem z nosu strká. Technologie je podle Podaných rukou přesnější než čínské rychlotesty.

„Tady je ta citlivost vyšší, u rapidtestů, které už se stahují z prodeje, byla kolem 40 nebo 50 %, tady je to přes 90 %. Technologie funguje jinak, doporučujeme pak ještě u pozitivních případů PCR test. Ty jsou samozřejmě nejjistější, ale trvají několik hodin, není jich mnoho a čeká se na ně dlouho,“ vysvětluje Vobořil, v čem má spočívat výhoda jihokorejských zařízení, za které každý domov seniorů zaplati přes 20 tisíc korun.

Domovy nakoupí z vlastních zdrojů

„My jsme si přístroje od pana Vobořila prohlédli a vzhledem k tomu, že nejsou tak drahé, rozhodli jsme se, že si domovy seniorů budou moct technologii koupit z vlastních zdrojů. Sama jsem si ověřila, že to funguje, protože mě přístroj identifikoval jako pozitivní s nákazou koronavirem, což pak potvrdil i PCR test,“ dodává brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Podle ní není vyloučené, že by podobné zařízení koupilo město i pro své jiné sociální služby.

Podané ruce přístroj v minulých týdnech zkoušely. Odhalily díky němu třeba nákazu v Domově seniorů Kociánka, kde má covid-19 skoro 30 lidí a dva lidé podle zjištění deníku N na nemoc zemřeli.

Rychlejší testování má podobným situacím zabránit. Podle Vobořila se první testovací provoz strojů osvědčil a zatím nevyhodnotil žádný pozitivní výsledek falešně. Díky levnějšímu způsobu analýzy můžou sociální služby provádět testování opakovaně několikrát týdně.