Výsledky opakovaných voleb ve Strakonicích platí. Soud v Českých Budějovicích nedostal žádnou stížnost

Opakované komunální volby ve Strakonicích jsou platné, neboť Krajský soud v Českých Budějovicích neeviduje k pátečním 16.00 žádnou stížnost. Termín pro podávání stížností dnešním dnem a 16. hodinou vypršel. Ustavující zastupitelstvo bude podle mluvčí radnice Markéty Bučokové ve Strakonicích 9. ledna 2020. Volby i tentokrát vyhrála Strakonická Veřejnost, opakování voleb nařídil Ústavní soud po stížnosti zástupce konkurenčního hnutí. Strakonice 17:17 27. prosince 2019

„Do 16.00 nikdo stížnost ke krajskému soudu nepodal, takže volby platí. Za město jako takové je to potěšující a hlavně informace, která jasně deklaruje, že se může konečně začít plánovat a mohou se začít dělat investiční akce, které byly do téhle chvíle stopnuté: do sportovních zařízení, opravy a rekonstrukce silnic, hodně se mluví o Volyňské ulici, tam je to za 40 milionů,“ řekla mluvčí.

V opakovaných volbách získalo v půli prosince hnutí Strakonická Veřejnost 64,72 procenta hlasů, což znamená 17 mandátů v 21členném zastupitelstvu. Hnutí tak ještě zvýraznilo své vítězství v porovnání s řádnými volbami v říjnu 2018. Tehdy ho podpořilo 51,1 procenta voličů.

Jeden z neúspěšných kandidátů Karel Jánský (Změna pro Strakonice) ale podal loni stížnost, že v radničním zpravodaji, na výlepových plochách i sloupech lamp byla Strakonická Veřejnost zvýhodněna. Ústavní soud nakonec rozhodl, že se volby zopakují. Jánského hnutí letos ve volbách získalo 2,56 procenta hlasů.

Do zastupitelstva se vedle hnutí Strakonická Veřejnost dostaly ještě dva subjekty. 3Koalice pro silné Strakonice získala tři a Jihočeši 2012 jeden mandát. Volební účast ve městě, kde žije asi 23 000 lidí, byla 48 procent.

Starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) po volbách řekl, že hnutí nebude s nikým uzavírat koalici. Zástupcům 3Koalice pro silné Strakonice (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) nabídne místa v komisích a výborech.